Explorer Ventures – Koraal beschermen, één duik tegelijk

Zonovergoten dekken, levendige koraaltuinen en een boot vol gepassioneerde duikers maakten de nieuwste RumPowered Research Expedition aan boord Explorer-ondernemingen'Turks & Caicos Explorer II is er eentje om te onthouden. Dit Turks and Caicos Reef Fund De reis was niet zomaar een vakantie op een boot, het was een praktisch, marien wetenschappelijk avontuur, gedreven door een doel.

Onder water observeerden duikers niet alleen, ze leverden ook een bijdrage. Gedurende de week werden de deelnemers van TC Reef Fund ondergedompeld in de wetenschap van koraalriffen: ze leerden koraalsoorten identificeren, tekenen van ziekte herkennen, vispopulaties monitoren en zelfs behandelingen toedienen om worstelende kolonies te ondersteunen. Door educatie te combineren met actie, speelde elke duiker een praktische rol in het versterken van de veerkracht van het rif – en werd zo onderdeel van de oplossing, duik na duik.

Een van de meest inspirerende momenten voor de groep was het bezoek aan de koraalkwekerij bij The Dome, vlakbij Northwest Point. Elke duiker aan boord hielp mee met het schoonmaken van koraalladders, het opnieuw vastmaken van steunconstructies en het verplaatsen van gezonde fragmenten. Door dit werk te doen, geven duikers kwetsbare koralen een betere kans om te gedijen.

Duiker maakt aantekeningen tijdens een duik op het rif

Waarom deze Matters

De RumPowered Research-reis was gevuld met een kleurrijk zeeleven en inspirerend teamwork, maar het liet ook zien hoe belangrijk dit soort natuurbehoudwerk is geworden.

Duiken bij East Caicos bood een real-time inzicht in de druk waarmee koraalecosystemen te kampen hebben. Dit onderstreept de noodzaak om het rif voortdurend te monitoren, te herstellen en te beschermen in een snel veranderende oceaan.

Dit soort werk in het water, vanuit de gemeenschap, is essentieel voor het behoud van het rif. Nu wetenschappers het druk hebben, helpen getrainde duikers in de burgermaatschappij om kritieke hiaten in monitoring, vroege detectie van ziekten en directe interventie op te vullen. En de impact stopt niet na de duikreis: duikers keren beter geïnformeerd, meer betrokken en beter toegerust naar huis om te pleiten voor de bescherming van het rif in hun gemeenschappen en waar ze ook duiken. Zo wordt lokale actie een drijvende kracht achter wereldwijde verandering.

Onderzoek naar de riffen van Oost-Caicos

Duik groen: duurzaamheid die zichtbaar is

Deze expeditie was ook een voorbeeld van Explorer Ventures Fleet's Duik Groen Belofte in actie. Als onderdeel van hun voortdurende inzet voor het behoud van de oceaan steunt de vloot lokale non-profitorganisaties zoals het TC Reef Fund om de gezondheid, het herstel en het onderzoek van het rif actief te ondersteunen.

Van het informeren van gasten over Groen Vinnen Van best practices en het gebruik van rifveilige producten tot het vastleggen van onderzoeksgegevens en het helpen onderhouden van koraalkwekerijen: elk aspect van de reis weerspiegelde onze milieuwaarden. Iedereen aan boord had niet alleen fantastische duikherinneringen, maar ook nieuwe vaardigheden en kennis die ze bij elke toekomstige duik zullen meenemen.

Koraalfragmenten helpen bij het herstel van riffen voor de kust van East Caicos

Sluit je aan bij Explorer Ventures en steun het behoud van riffen

Koraalbehoud op Turks- en Caicoseilanden zou niet mogelijk zijn zonder het leiderschap en de expertise van de Turks & Caicos Reef Fonds. Hun voortdurende werk op het gebied van koraalherstel, gemeenschapseducatie en oceaanbeheer blijft een echte impact hebben op de eilanden en daarbuiten. Explorer Ventures is er trots op hun missie te ondersteunen – en nodigt u uit hetzelfde te doen. Er is waarschijnlijk in 2026 nog een kans zoals deze voor duikers om zich aan te sluiten als burgerwetenschapper! Houd @explorer.ventures, @explorerventures en @tcreef_fund in de gaten voor aankomende reizen!

Explorer Ventures Turks- en Caicoseilanden Explorer II was de uitvalsbasis

Foto credits: Patricia Guardiola Slattery / TC Reef Fund