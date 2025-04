Einde van een tijdperk – Anne Hasson kondigt pensioen aan bij Aggressor Adventures

De 41-jarige carrière van Anne Hasson bij Aggressor Adventures omvatte de periode van fotoprofessional tot bemanningslid aan boord van de originele Kaaiman agressor scuba liveaboard tot Vice President en Director of Marketing voor het wereldwijde avontuurlijke reisbedrijf.

In april 2025 gaat Hasson met pensioen bij Aggressor Adventures, zodat ze tijd kan vrijmaken om haar passie voor onderwaterverkenning en reizen te delen met familie en vrienden.

Hassons liefde voor duiken en dienstverlening in de reisbranche begon op 9 november 1984, toen ze samen met haar man, kapitein Wayne Hasson, op de eerste Aggressor-charter de onderwaterwereld van de Kaaimaneilanden verkende. Ze is al meer dan 40 jaar bij het bedrijf werkzaam en heeft de groei van één duikboot bevorderd tot een wereldwijd avontuurlijk bedrijf dat duiken, wildlife fotosafari's, vogelspotten, riviercruises, wildlife fotosafari's en culturele en milieutours aanbiedt.

Anne Hasson viert haar pensioen

Naast haar professionele prestaties is Hasson een pionier in de duikreisbranche en in het behoud van natuurwonderen voor toekomstige generaties. Ze werd in 2010 opgenomen in de Women Divers Hall of Fame, is bestuurslid van de Sea of ​​Change Foundation en is een SSI Platinum Pro5000 Diver. In september wordt ze opgenomen in de prestigieuze International Scuba Diving Hall of Fame op de Kaaimaneilanden, terug naar waar het allemaal begon.

"Het was een genoegen om de afgelopen 18 jaar met Anne Hasson samen te werken. Haar toewijding en werkethiek zijn de beste die ik ooit in mijn jaren in het bedrijfsleven heb gezien, en ik dank haar voor alles wat ze aan dit bedrijf heeft bijgedragen nu ze aan een welverdiend pensioen van reizen en vrije tijd begint", aldus Wayne Brown, eigenaar en CEO van Aggressor Adventures.

Als vice-president van Agressieve avonturenHasson was verantwoordelijk voor de afdelingen Reserveringen, Marketing en Reclame, waarbij hij de integriteit en het imago van het merk en de huisstijl van het 41 jaar oude bedrijf bewaakte.