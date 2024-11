Emperor Divers kondigt nieuw partnerschap aan met Bilikiki Cruises

Toonaangevende liveaboard vakantievilla bedrijven Keizer duikers en Bilikiki Cruises, gevestigd in de Salomonseilanden, hebben hun krachten gebundeld.

Dankzij deze overeenkomst kan Emperor zijn nieuwe partner bij een wereldwijd publiek promoten met behulp van zijn grote klantenbestand en sterke reputatie in de markt. Ook wordt een deel van het operationele werk en ontwikkelingswerk overgenomen.

Bilikiki is een lang gevestigd en hoog aangeschreven bedrijf dat al sinds de jaren 1980 fantastische duikervaringen biedt aan haar gasten op de Salomonseilanden. Als een van de weinige bedrijven die in deze regio actief is, zijn ze ongetwijfeld experts in het bieden van topkwaliteit vakanties aan hun gasten in dit deel van de wereld.

Keizer Bilikiki

De geschiedenis van Emperor gaat terug tot het begin van de jaren negentig, toen ze begonnen met duikcentra in Egypte. Tegenwoordig hebben ze ook een vloot met liveaboards in de Rode Zee, Indonesië en de Malediven.

De nieuwe samenwerking zal een ideaal huwelijk zijn, omdat beide bedrijven vergelijkbare filosofieën delen.

CEO Alex Bryant van Emperor Divers zei: "We zijn erg blij om Bilikiki te verwelkomen in de Emperor-familie. Onze organisaties passen goed bij elkaar, want beide hebben een zeer loyale klantenkring en staan ​​bekend om hun uitstekende klantenservice.

"Door onze krachten te bundelen, denken we dat we het enorm populaire Bilikiki-product verder kunnen ontwikkelen en onze vaste gasten kunnen introduceren in een nieuw gebied om in te duiken."

Het ruime zonnedek op de Emperor Bilikiki

"Het is een zeer opwindende regeling voor ons. We zijn goed gevestigd in onze drie huidige bestemmingen, de Rode Zee, Indonesië en de Malediven, maar deze nieuwe regeling geeft ons een geweldige kans om ons te ontwikkelen, de Salomonseilanden te verkennen en nieuwe duikervaringen op te doen.

Sam Leeson, managing director van Bilikiki Cruises, voegde toe: "We zijn verheugd om met Emperor Divers samen te werken om deze nieuwe werkrelatie te creëren. De kans om met zo'n vooraanstaande organisatie in de liveaboard-industrie te werken, is een geweldige kans voor ons.

“Er zal weinig veranderen in de dagelijkse gang van zaken bij Bilikiki, aangezien onze huidige staf het geweldige werk dat ze al jaren doen, zal blijven doen. Het biedt echter een geweldige kans om het woord te verspreiden over onze prachtige boot en hopelijk nieuwe bezoekers te laten kennismaken met het magische duiken dat beschikbaar is op de Salomonseilanden.”