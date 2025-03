Duiken in de Middellandse Zee deze zomer? Lees dit dan eens

"Veel mensen realiseren zich niet dat de lente eigenlijk de ideale periode is om zomervakanties te boeken", zegt Dawn Morwood, mededirecteur van het reisbedrijf Cheap Deals Away.

Hoewel ze geen specialist is op het gebied van duikreizen, kan het advies van haar bedrijf duikers van buiten de EU die een duikreis plannen in de Middellandse Zee of elders in Europa, geld en stress besparen – tot en met het selecteren van de beste dag van de week om te vliegen aan toe.

"Terwijl iedereen zich richt op hun paasplannen, kun jij geweldige zomerdeals veiligstellen die pas over een paar maanden beschikbaar zijn", zegt Morwood. "Voor reizen in de zomer is april je gouden periode. Onze gegevens laten zien dat reizigers die internationale vluchten boeken in het midden van april doorgaans tussen de £ 200 en £ 300 besparen in vergelijking met boeken in juni.

“Boek vertrekken op dinsdag of woensdag – deze vluchten doordeweeks kunnen tot 20% goedkoper zijn dan vluchten in het weekend.”

In tegenstelling tot vluchten dalen hotelprijzen vaak dichter bij verblijfsdata. "De ideale periode voor zomerhotelboekingen is 3-4 weken voor uw reis", zegt Morwood. "Veel hotels geven in deze periode onverkochte kamers tegen gereduceerde tarieven vrij."

Voor populaire kustbestemmingen zoals de Griekse eilanden, boek je echter 2-3 maanden van tevoren, want in juli en augustus zitten ze snel vol. “Vroeg boeken garandeert niet alleen beschikbaarheid, maar levert vaak ook vroegboekkortingen op.”

'Dode weken'

De laatste twee weken van augustus en de eerste week van september bieden een “ongelooflijke kans”, vooral voor bestemmingen aan de Middellandse Zee, want terwijl het zomerweer aanhoudt, kunnen de prijzen met wel 30% dalen vergeleken met de piekprijzen in augustus, zegt Morwood.

Elke zomer heeft “dode weken” waarin boekingen natuurlijk dalen, onthult ze. “De week van 26 juni en de eerste week van juli kennen vaak lagere boekingspercentages. Deze weken vallen tussen de typische schoolvakantiedata, waardoor ze perfect zijn voor reizigers zonder kinderen.”

Stel nu prijsmeldingen in voor uw favoriete bestemmingen, zelfs als u nog niet klaar bent om te boeken, suggereert Morwood. "Dit helpt u een goede deal te herkennen wanneer u er een ziet en om typische prijspatronen voor uw gekozen bestemming te begrijpen.

Stel prijswaarschuwingen in voor uw favoriete bestemmingen

“De sleutel is om in lagen te denken: boek je vluchten tijdens het gouden venster van de lente, richt je op die rustigere 'dode weken' als je dan kunt reizen, en overweeg de voordelen van reizen eind augustus of begin september. Door deze strategieën te combineren, bespaar je geld en bereid je jezelf tegelijkertijd voor op een veel leukere vakantie zonder de stress van het hoogseizoen.”

ETIAS & EES

Morwood wil reizigers ook graag herinneren aan de nieuwe regelgeving die is ontworpen om de grensbeveiliging te moderniseren en de inreisprocedures te stroomlijnen. Deze regelgeving treedt in werking voor duikers van buiten de EU die in de tweede helft van 2025 naar het continent reizen.

"Veel landen passen elektronische reisautorisatiesystemen en biometrische dataverzameling toe om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren", zegt ze. "Deze maatregelen zijn erop gericht identiteitsfraude te verminderen, te voorkomen dat bezoekers te lang in een land blijven en een gestroomlijnde grenservaring te bieden."

Ook leggen ze een grotere verantwoordelijkheid bij reizigers om zich te houden aan de vereisten vóór aankomst.

Het European Travel Information & Authorisation System (ETIAS) is een verplichte elektronische reisvergunning voor houders van een niet-EU-paspoort die een van de 30 Schengenlanden bezoeken voor een kort verblijf (tot 90 dagen). Reizigers moeten vóór vertrek online een aanvraag indienen en nauwkeurige paspoortgegevens, werkstatus, reisgeschiedenis en andere informatie verstrekken.

De meeste aanvragen worden binnen enkele minuten verwerkt, maar sommige kunnen tot een maand duren als er aanvullende informatie of een interview nodig is. De ETIAS is drie jaar geldig of totdat het bijbehorende paspoort verloopt. Het kost 7 euro en is gratis voor personen jonger dan 18 en ouder dan 70.

Vingerafdrukken en gezichten

Ondertussen vervangt het bijgewerkte Entry/Exit System (EES) het handmatig stempelen van paspoorten door een geautomatiseerd digitaal record van in- en uitreizen voor alle niet-EU-reizigers die Schengenlanden binnenkomen voor korte verblijven. "Dit systeem zal biometrische gegevens verzamelen, waaronder vingerafdrukken en gezichtsopnames, om visumvrije en visumplichtige verblijven bij te houden," zegt Morwood.

Het systeem signaleert automatisch mensen die de toegestane verblijfsduur overschrijden, in welk land dan ook. Hoewel het systeem is ontworpen om de veiligheid te verbeteren en wachtrijen op termijn te verminderen, zegt ze dat het in het begin vertragingen bij de grensovergangen kan veroorzaken.

"Om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, moet u uw ETIAS vroeg aanvragen. Ik raad u zelfs aan om het al in handen te hebben voordat u hotels en vluchten boekt", zegt Morwood. "U moet noteren wanneer de ETIAS verloopt, zodat u op tijd opnieuw een aanvraag kunt indienen."

Zoals voorheen moet uw paspoort nog minimaal zes maanden geldig zijn na uw beoogde verblijf om naar de meeste EU-landen te reizen. Meer informatie vindt u op Goedkope aanbiedingen weg of de EU-website.

