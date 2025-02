Verschillende stemmen geven vorm aan klimaatactie in eerste nationale enquête ooit

Volledige lijst van duikshows met links:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 JANUARI: Boot Düsseldorf (Internationale Botententoonstelling)

1-2 FEBRUARI: Duikvaker

21-23 FEBRUARI: Europese duikshow (EUDI)

21-23 FEBRUARI: Diving Resort Travel (DRT) Show, Maleisië

1-2 MAART: GO Diving Show (de Britse duikshow)

15-16 MAART: ADEX Ocean Festival / OZTek Australië

28-30 MAART: Mediterrane duikshow

4-6 APRIL: Aziatische duikexpo (ADEX)

22-25 MEI: Thailand Dive Expo (TDEX)

31 MEI – 1 JUNI: Scuba Show

13-15 JUNI: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

6-7 SEPTEMBER: GO Diving ANZ-show

17-19 OKTOBER: Duikgesprekken

11-14 NOVEMBER: DEMA-show



