Duikers uitgenodigd voor de Beneath The Waves-show in Glasgow

at 7: 00 am

Zeldzaam aardewerk onlangs gevonden in de Eagle schipbreuk in Whiting Bay, Arran ontmoet onderwaterfotografie en door de zee geïnspireerde schetsen wanneer het Scottish Maritime Museum in Glasgow op zaterdag 7 juni haar zomertentoonstelling opent.

De tentoonstelling Beneath The Waves bevat artefacten die zijn gevonden door wrakduiker Graeme Bruce, naast werk van fotograaf, auteur en zeebeschermer Lawson Wood en onderwaterkunstenaar en schrijver uit Ayrshire Christina Riley.

Twee keramische kommen die op de show werden tentoongesteld, werden geborgen uit het wrak van het ijzeren stoomschip uit 1857 Eagle door Bruce en zijn team uit Oban afgelopen juli. Hun ontdekking werd uitgelicht on Divernet.

De rijke lading serviesgoed bevatte onder meer een geliefd type kom, gemaakt door Bell's Pottery uit Glasgow. Dit bedrijf was in de 19e eeuw waarschijnlijk de belangrijkste keramiekproducent van Schotland ter wereld.

Opgeruimde Bell's bord (Graeme Bruce)

"Voor mij is een scheepswrak een tijdcapsule die door de tijd heen aan het zicht onttrokken is door de zee", zegt Bruce. "Het voorrecht om het verleden te kunnen verkennen en ermee in contact te komen, is onbeschrijfelijk. De artefacten van scheepswrakken een nieuw leven geven en mensen met elkaar verbinden, betekent alles."

Wat betreft de verbindingen, de Eagle zelf werd gebouwd door Alexander Denny, wiens broer William's testtank voor schepen, de oudste ter wereld, nu de vestiging van het Scottish Maritime Museum in Dumbarton huisvest.

Lawson Wood uit Duns duikt al sinds zijn elfde en gebruikt een groot deel van die tijd een onderwatercamera. Zijn meer dan 11 boeken gaan over het zeeleven en scheepswrakken. Hoewel zijn werk hem over de hele wereld heeft gebracht, speelde hij ook een belangrijke rol bij de oprichting van het grootste beschermde zeereservaat van het Verenigd Koninkrijk, Berwickshire Marine Reserve.

Reuzenhaai (Lawson Wood)

Wood markeert de opening van Beneath The Waves met een lezing getiteld "60 Years Underwater" op zowel 7 als 8 juni. Deze lezing behandelt de begindagen van het behoud van de zee en gasten ontvangen een gesigneerd boek. print van een zeeanemoon of zeehond.

Christina Riley toont een selectie foto's en potloodtekeningen uit haar tijd als snorkelkunstenaar-in-residence bij de Argyll Hope Spot. Het Hope Spots-project maakt deel uit van het wereldwijde Mission Blue initiatief onder leiding van oceanograaf Dr. Sylvia Earle, en benadrukt gebieden die van cruciaal belang zijn voor de gezondheid van de oceaan.

Zeeanemoon (Christina Riley)

Riley richt zich op de details van complexe mariene ecosystemen, waarbij hij zich per soort richt, zoals zeegras of de elegante eieren van een naaktslak.

"We zijn verheugd om samen te werken met drie zulke gepassioneerde en ervaren kunstenaars en mariene ontdekkingsreizigers om onze magische en mysterieuze onderwaterwereld te vieren", aldus Eva Bukowska, tentoonstellings- en evenementenmedewerker van het museum. "Bezoekers van alle leeftijden zullen genieten van deze meeslepende reis naar de verborgen schatten en verhalen onder de golven."

De tentoonstelling bevat ook artefacten uit de nationale maritieme erfgoedcollectie van het museum en tentoonstellingen die in bruikleen zijn gegeven door de North Ayrshire Heritage Trust. Bezoekers kunnen ook leren hoe freediving het begrip van mariene archeologie en -behoud zou bevorderen. De opening op 7 juni omvat een gratis Dive-In-dag vol activiteiten.

Beneath the Waves is tot en met 13 september te zien in het Linthouse-gebouw aan de haven van Irvine. De toegang is inbegrepen in de standaard toegangsprijs van £10 voor het Scottish Maritime Museum. Maximaal drie kinderen mogen gratis mee met elk ticket voor volwassenen/met korting. Het museum is dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. Tickets voor Woods lezingen kosten £10. Bezoek de SMM-website.

