Duikers en snorkelaars worden opgeroepen actie te ondernemen voor Britse wateren met Motion for the Ocean

De Britse wateren worden bedreigd, maar duikers en snorkelaars hebben nu een krachtige nieuwe manier om het verschil te maken: Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, een initiatief dat is ontworpen om lokale overheden – zowel landinwaarts als aan de kust – te helpen zinvolle maatregelen te nemen om blauwe ruimtes te beschermen, heeft een gloednieuwe online toolkit gelanceerd die beschikbaar is voor alle duikers, snorkelaars en andere watergebruikers die willen meedoen.

BSAC, een toonaangevende stem voor de Britse duikgemeenschap, is een partnerschap aangegaan met Motion for the Ocean om dit initiatief te ondersteunen en roept alle duikers op — ongeacht hun opleidingsaffiliatie — om actie te ondernemen. De toolkit biedt stapsgewijze begeleiding om individuen, duikclubs en de duikbranche te helpen contact te leggen met hun lokale raden en verandering te bewerkstelligen.

Wat is een 'Motie voor de Oceaan'?

Een Motie voor de Oceaan is een formele belofte die een raad doet om de cruciale rol van de oceaan te erkennen en zich te committeren aan het nemen van echte actie om deze te beschermen. Als een Motie voor de Oceaan wordt aangenomen, stemt de raad ermee in om oceaanherstel in zijn beleid en besluitvorming te integreren, en ervoor te zorgen dat de gezondheid van blauwe ruimtes een prioriteit is op gebieden zoals planning, economische ontwikkeling en onderwijs.

Door een motie aan te nemen, committeren raden zich aan acht beloften, waaronder:

✔️ Het integreren van herstel van de oceaan in alle strategische plannen en beslissingen

✔️ Ondersteuning van het behoud van de zee en verbetering van de waterkwaliteit

✔️ Zorgen dat bij de lokale planning rekening wordt gehouden met de impact op de Britse rivieren en zeeën

✔️ Toenemende oceaankennis en toenemende publieke betrokkenheid

✔️ De overheid wordt opgeroepen om de oceaan tegen 2030 in netto herstel te brengen

Publieke steun is essentieel: raadsleden moeten weten dat hun gemeenschappen om gezonde, groene ruimten geven om actie te ondernemen.

Wat zit er in de toolkit?

✔️ Een kant-en-klare e-mailsjabloon voor het contacteren van raadsleden

✔️ Begeleiding bij het opstellen van effectieve berichten om resultaten te behalen

✔️ Advies voor clubs over het uitnodigen van raadsleden voor een proefduik om het belang van gezond water te benadrukken

Meedoen is eenvoudig – en u hoeft geen expert te zijn!

U hoeft geen expert te zijn in het behoud van de zee of alle wetenschap te kennen — een passie voor het beschermen van de wateren waar u van houdt is genoeg. De toolkit maakt het eenvoudig, met kant-en-klare bronnen en duidelijke stappen om te volgen. Bovendien zijn BSAC en Motion for the Ocean er om u te helpen! Als u vragen hebt of ondersteuning nodig hebt, bent u niet de enige.

Emily Cunningham MBE, medeoprichter van Motion for the Ocean, zei: "Duikers en snorkelaars zien met eigen ogen de impact van vervuiling en milieuverval. Motion for the Ocean geeft hen de tools om bezorgdheid om te zetten in actie door samen te werken met hun raden. Elke e-mail, elk gesprek en elke stap die wordt gezet, helpt een gezondere toekomst voor de Britse wateren veilig te stellen.”

Katherine Knight, BSAC-voorzitter van Milieu en Duurzaamheid, zei: "Dit is een fantastisch initiatief. Emily heeft 'denken over de oceaan' toegankelijk gemaakt voor raden in het hele land en dit werpt al vruchten af ​​met de sterke acceptatie en toewijding om de Motion for the Ocean te ondersteunen. Ongeacht of u aan zee of landinwaarts woont, u kunt uw lokale raad aanmoedigen om de oceaan in hun gesprekken en besluitvorming te betrekken."

Lokale raden spelen een belangrijke rol bij de bescherming van onze rivieren en zeeën, maar ze hebben publieke steun nodig om bescherming prioriteit te geven. Door contact te zoeken, kunnen duikers direct invloed uitoefenen op beslissingen die van invloed zijn op de wateren waar ze van houden.

Om toegang te krijgen tot de toolkit en een verschil te maken, Klik hier.