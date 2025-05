Duikers ontdekken: tand van Meg in Florida, bommen in het VK

Het in Florida wonende echtpaar Kristina Scott en Chris Tidwell schreven een gids voor duikers die op zoek zijn naar prehistorische haaientanden in de Golf van Mexico. Op 14 mei troffen ze tijdens een charterboottocht voor de kust van Venetië een exemplaar aan dat volgens hen zelfs voor megalodonnormen buitensporig groot is.

Het zicht was die dag slecht, maar op een diepte van ongeveer 9 meter herkende Scott de vorm van een met zeepokken bedekte tandwortel en kon deze intact uit het sediment trekken. Hij bleek ongeveer 16 centimeter lang te zijn.

Hoewel men denkt dat megalodonhaaien wel 18 meter lang zijn geworden, en de ontdekking van tanden in het gebied niet ongebruikelijk is, worden zulke grote exemplaren volgens het echtpaar slechts zelden gevonden. In de 18 jaar dat de charterboot die ze gebruikten in bedrijf was, waren er volgens Scott vóór de laatste ontdekking slechts drie megatandjes van die grootte gevonden.

Megalodons stierven zo'n 3.6 miljoen jaar geleden uit, hoewel de oudste fossielen die gevonden zijn, zo'n 20 miljoen jaar oud zijn. Recent onderzoek suggereert dat deze oeroude haaien waarschijnlijk meer op citroenhaaien leken dan op de grote witte haaien waarmee ze traditioneel vergeleken worden.

Scott en Tidwell schreven samen het boekje Een duikgids voor het vinden van megalodon-tanden in Venice, FloridaScott is gevestigd in Sint-Petersburg, is een professional in de gezondheidszorg, maar produceert ook Koraalanker duiklogboeken en andere koopwaar die vooral op vrouwen gericht is.

Mortierbom in de meren

Mortierbom gevonden in Windermere

In het Verenigd Koninkrijk is intussen een mortierbom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt in Lake Windermere door freediver Michael McGoldrick, onderdeel van het team dat onlangs werd gepresenteerd in het BBC-programma Verloren en gevonden in de meren Dagseries, waarin lokale duikers onder water verloren voorwerpen proberen te lokaliseren.

De 40-jarige uit Barrow werd samen met andere duikers door het tv-productieteam opgeroepen toen hij op 11 mei voor de kust van Cumbria aan het speervissen was en reed naar het meer, nog steeds met zijn wetsuit.

Michael McGoldrick op een missie

De kleine bom was een toevallige vondst die hij deed nabij Cockshott Point aan de oostkant van het meer, en maakte geen deel uit van de zoektocht van de programmamakers voor hun aankomende tweede seizoen. De vondst bleek geen gevaar op te leveren nadat een explosievenopruimingsdienst had gecontroleerd of de bom van binnen hol was.

McGoldrick kon het model later identificeren en een Free From Explosives (FFE)-certificaat verkrijgen om het in zijn collectie onderwatervondsten te bewaren. Hij vermoedt dat er waarschijnlijk meer van dergelijke mortiergranaten in de omgeving te vinden zijn.

Duikers worden gewaarschuwd om geen enkel vermoedelijk explosief aan te raken en eventuele vondsten te melden bij de politie.

De Ure-bom was nog steeds geladen

De intacte bom in de Ure (RC Xploration)

Een andere, veel grotere bom uit de Tweede Wereldoorlog werd onlangs gevonden door een voormalig duiker die vanwege gezondheidsproblemen moest stoppen met duiken. In tegenstelling tot de vondst in Windermere was dit apparaat meer dan 2 jaar bewapend gebleven.

Adam Makewell uit Ripon verkent samen met zijn 14-jarige zoon Cameron de rivieren van North Yorkshire met behulp van een ROV en soms een kleine boot, waarbij ze hun ervaringen delen YouTube as RC-exploratie.

Terwijl Cameron nieuwe lampen aan het testen was op de rivier de Ure, vlakbij Bishop Monkton, zag hij iets wat volgens hem een ​​propaantank was.

Zijn vader stuurde zijn ROV naar beneden en realiseerde zich dat het object, dat ongeveer 4 meter diep lag, een bom was. De Royal Engineers zouden dat deel van de rivier hebben gebruikt voor duikers. opleiding tijdens de oorlog.

De eerste zoektocht van het Navy EOD-team in de rivier de Ure (RC Xploration)

De ontdekking werd gemeld bij de politie en een team van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van de Royal Navy bekeek de beelden van het tweetal en stuurde een team vanuit Glasgow. Omdat ze de bom niet konden vinden, riepen ze de hulp in van de Makewells, maar door het beperkte zicht door de hevige regen konden ze de locatie niet vaststellen.

Het EOD-team keerde later terug met geavanceerdere lokalisatieapparatuur en vond het 500 kg zware apparaat, dat zo'n 200 kg aan explosieven bleek te bevatten. Omdat het zich dicht bij een bewoond gebied bevond, gebruikten ze een holle lading om de behuizing open te breken en de explosieven onschadelijk te maken.

De behuizing werd meegenomen voor nader onderzoek, maar het zou zomaar kunnen dat deze in een plaatselijk museum terechtkomt.

