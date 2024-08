Duikteam vindt opmerkelijk oorlogsschip uit de Eerste Wereldoorlog op 1 meter diepte

Het wrak van de kruiser HMS Hawke, tot zinken gebracht door een Duitse onderzeeër U-9 in het begin van de Eerste Wereldoorlog, met het verlies van 524 officieren en bemanningsleden, lijkt te zijn ontdekt voor de noordoostkust van Schotland door de wrakonderzoekers van Lost in Waters Deep en het technische duikteam van Gasperados.

De duikers wachten tot de Royal Navy de identiteit van het wrak officieel bevestigt op basis van hun beelden. HMS Hawke was een van de eerste Britse oorlogsschepen die in de Eerste Wereldoorlog, ongeveer tien weken na het conflict, tot zinken werd gebracht.

Hedendaagse impressie van het zinken door de Duitse kunstenaar Willy Stoewer

Hawke stortte in minder dan acht minuten neer nadat hij op 15 oktober 1914 door een enkele torpedo was getroffen, terwijl hij vanuit Aberdeen op patrouille was in de Noordzee.

Na uitgebreid onderzoek onder leiding van de in Stromness gevestigde wrakkenjager Kevin Heath van Lost in Waters Deep, werd het wrak gelokaliseerd vanaf het duikondersteuningsschip van Halton Charters. Clasina op een diepte van 110 meter, ongeveer 70 mijl ten oosten van Fraserburgh.

Heath had de gegevens van alle andere Britse schepen waarmee ze werkten uitgekamd Hawke zou vóór het zinken gecommuniceerd kunnen hebben, evenals U-9's logboeken, die hielpen een idee te geven van waar Hawke zou kunnen zijn geweest toen de torpedo werd afgevuurd.

Het team controleerde aanvankelijk een obstakel dat in de jaren tachtig door vissers was gemeld en vond daar niets anders dan het wrak van de Hawke bleek slechts een halve mijl verderop te liggen.

Side-scan sonarbeeld van het wrak (Lost In Waters Deep)

Het duikteam viel op 11 augustus op de locatie en meldde verrast te zijn door de goede staat van het wrak, hoewel de boeg beschadigd was toen deze de zeebodem raakte. Het schip lag op de stuurboordzijde, met minimale mariene begroeiing op het oppervlak.

Hawke had twee 234 mm en tien 152 mm kanonnen aan boord, plus twaalf 6-ponders en vier 3-ponders, samen met vier 457 mm torpedobuizen. De kanonnen werden beschreven als talrijk en ongerept, en sommige leken op sommige plaatsen zelfs reflecterend te blijven.

Een van de 234 mm kanonnen (Simon Kay)

De brugapparatuur bleef op zijn plaats, evenals de loopbrug van de kapitein aan de achtersteven en de overblijfselen van de teakdekken. Veel van de intacte patrijspoorten lagen open en weerspiegelden de plotselinge aard van het zinken, terwijl in de kamers binnenin grote hoeveelheden serviesgoed van de Royal Navy zichtbaar waren.

Hawke was een 118 meter lange Edgar-klasse beschermde kruiser (met versterkt pantser), aangedreven door een paar driecilindermotoren met drievoudige expansie. Ze was in 1893 aangesteld bij Chatham Dockyard en ging dienen in de Mediterrane Vloot en het Internationale Squadron.

HMS Hawke

in 1907 Hawke sloot zich aan bij de Home Fleet en in september 1911 verbrijzelde ze haar boeg bij een aanvaring in de Solent met Titanisch's zusterschip de liner RMS Olympisch, dat aanzienlijke schade aan de romp opliep, hoewel de kapitein van het marineschip geen schuld kreeg voor het incident.

HawkeDe originele omgekeerde boeg van het schip werd verpletterd door de impact op de romp van Olympic en werd vervangen door een rechte boeg.

Duikteam vindt opmerkelijk oorlogsschip uit de Eerste Wereldoorlog op 1m 110

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was HMS Hawke sloot zich aan bij het 10th Cruiser Squadron en nam deel aan blokkadetaken tussen de Shetlandeilanden en Noorwegen. In oktober 1914 werd het squadron verder naar het zuiden in de Noordzee ingezet om een ​​Canadees troepenkonvooi te beschermen tegen Duitse aanvallen.

De kruiser was gestopt om post op te halen van de Endymion voordat ze verder ging, zonder zigzaggend, om haar positie terug te krijgen. Toen was ze nog steeds uit het zicht van de rest van het squadron U-9 lanceerde om 10.30 uur zijn dodelijke aanval.

. Hawke werd gemeld dat de torpedobootjager vermist was Swift werd door Scapa Flow gestuurd om haar te zoeken, maar kwam slechts 22 bemanningsleden op een vlot tegen. Een Noorse stoomboot had inmiddels nog 49 mannen opgepikt en één overlevende stierf aan zijn verwondingen, waardoor er in totaal 70 overlevenden overbleven.

Clasina terug in de haven (Lost In Waters Deep)

De HMS Hawke verhaal wordt op de website geplaatst Verloren in diepe wateren site, waar nog veel meer van dergelijke scheepswrakverhalen te vinden zijn.

De Gasperados delen graag de details van hun expedities tijdens hun jaarlijkse technische duikconferentie Guz.tech. De volgende vindt plaats op 30 november aan de Universiteit van Plymouth en kan nu geboekt worden voor £ 30.

Ook op Divernet: Duikers vinden een amfibisch scheepswrak op 100 meter diepte bij CORNWALL, 'ARGONAUTS' DUIK LANG VERLOREN HMS JASON OP 93M, 100 BESTE BRITSE WRAKKUIKEN, DUIKEN LOSSEN TWEE U-BOOT PUZZELS OP