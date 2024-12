Eigenaar duikwinkel krijgt 27 jaar celstraf voor seksueel misbruik

Een eigenaar van een duikwinkel in Cornwall is veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig werd bevonden aan 16 misdrijven met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen.

Marc Bear, 38, kreeg ook een jaar verlengde vergunning, een Sexual Harm Prevention Order en zal het Sex Offenders Register voor het leven ondertekenen. Toen hij op 5 december voor de rechtbank van Truro Crown verscheen, kreeg hij van Zijne Edelachtbare Rechter Carr te horen dat hij de rest van zijn leven een gevaar voor kinderen zou vormen.

Bear runde de One Stop Dive-Shop in Launceston. De zaak werd in december vorig jaar opgericht en hij trad medio november af als directeur na afloop van het proces waarin een jury hem schuldig bevond aan 10 aanklachten van verkrachting, twee aanklachten van aanranding, twee aanklachten van het veroorzaken of aanzetten van een kind tot seksuele activiteit en twee aanklachten van het veroorzaken van een persoon tot seksuele activiteit.

De verdachte werd ook vrijgesproken van twee misdrijven, namelijk het veroorzaken of aanzetten van een kind tot seksuele handelingen, één geval van verkrachting en één geval van aanranding.

Na zijn veroordeling in november was Bear gewaarschuwd dat hem een ​​gevangenisstraf boven het hoofd hing, maar hij kreeg borgtocht om zich voor te bereiden. Hij was gevlucht, maar de volgende dag in Somerset gevonden, waarna de rechter hem had verteld dat zijn borgtocht mij “alles had verteld wat ik moest weten over je karakter”.

"Dit was een zeer verontrustende zaak, waarbij de dader de kwetsbaarheid van jongeren heeft uitgebuit voor zijn eigen seksuele bevrediging, en ik ben blij met de straf die de rechter heeft opgelegd", aldus rechercheur Det-Constable Tim Barbery van Politie Devon & CornwallEenheid Openbare Bescherming.

“Dit is een langdurig onderzoek geweest vanwege de aard van de overtredingen en de kracht en moed die de slachtoffers hebben getoond ter ondersteuning van de politiezaak is cruciaal geweest. Ik hoop dat de uitkomst van vandaag hen een klein beetje afsluiting biedt, zodat ze verder kunnen gaan.”

