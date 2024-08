'Wraakzuchtig' Japan wil Watson wegens stinkbomaanklacht uit 2010  

Kapitein Paul Watson heeft van een Deense rechtbank in Groenland te horen gekregen dat hij, omdat hij als een vluchtrisico wordt beschouwd, in de gevangenis moet blijven – maar aanhangers zeggen dat de ervaren campagnevoerder tegen de walvisvangst “het fundamentele recht is ontzegd om zichzelf te verdedigen met bewijsmateriaal. terwijl hij een vernederende behandeling ondergaat die passender is voor een veroordeelde crimineel dan voor een man die zijn dag nog moet doorbrengen in de rechtbank”.

Watson was gearresteerd toen zijn schip John Paul DeJoria op 21 juli gestopt om te tanken in Groenland, een autonoom gebied van Denemarken, zoals eerder gemeld Divernet. Sindsdien verblijft hij in een afgelegen detentiecentrum.

Met zijn bemanning en 25 vrijwilligers was hij op weg naar de noordelijke Stille Oceaan voor zijn campagne om het nieuwste fabriekswalvisschip van Japan, de Kangei Maru.

Denemarken had gezegd dat de arrestatie in overeenstemming was met een internationaal arrestatiebevel dat Japan tegen Watson had uitgevaardigd vanwege zijn campagne tegen de walvisvangst in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan. Als het Deense ministerie van Justitie gehoor geeft aan het formele verzoek van Japan om Watson uit te leveren, kan hij daar een lange gevangenisstraf riskeren.

Watson werd met handboeien naar de rechtszitting gebracht video- gemaakt door de Kapitein Paul Watson Stichting (CPWF), leek hem pijn te bezorgen. Hoewel de hoorzitting in het Deens werd gehouden, zou Watson de diensten van een tolk zijn ontzegd, in strijd met de Deense wet.

“Het is mij duidelijk dat Japan wraak zoekt voor de internationale vernedering veroorzaakt door de Walvisoorlogen TV-series waarin onze acties tegen de illegale walvisvangst worden gerapporteerd”, zei Watson in een verklaring aan de rechtbank. ‘Maar mijn twee kleine jongens hebben mij meer nodig dan Japan zijn wraak nodig heeft.’

Walvisoorlogen werd geproduceerd door Animal Planet en de Sea Shepherd Conservation Society, waarvan Watson oprichter en CEO was, om hun activisme tegen Japanse walvisexpedities vast te leggen. De film liep vanaf 2008 zes seizoenen en is nog steeds te zien Streaming services.

De rechter zou hebben geweigerd de rechtbank toe te staan ​​fragmenten uit de serie te bekijken waarin werd beweerd dat de Japanners bewijsmateriaal tegen Watson hadden verzonnen.

“Dit bewijs zou, als het wordt toegestaan, de zaak die door de Japanse autoriteiten is aangespannen aanzienlijk kunnen ondermijnen”, zegt de CPWF, maar de rechter verklaarde dat de rechtbank alleen het uitleveringsverzoek in overweging nam en niet de onderliggende aanklachten.

Het juridische team van Watson heeft onmiddellijk beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechter dat Watson tot 5 september in de gevangenis moest blijven, terwijl het Deense ministerie van Justitie besloot of hij moest worden uitgeleverd.

Botsing en zinken

Het arrestatiebevel voor Watson lijkt te draaien rond een veelbesproken incident in de Antarctische Oceaan begin 2010, toen hij op de vlucht was voor Sea Shepherd, een organisatie waarmee hij niet langer verbonden is.

Sea Shepherd trimaran de Ad Gil, met als schipper de Nieuw-Zeelandse anti-walvisjachtactivist Peter Bethune, was betrokken geweest bij een aanvaring met het Japanse walvisschip Shonan Maru 2. Het incident eindigde met de Ad Gil zinken terwijl hij op sleeptouw is.

Bethune was later aan boord gegaan van de Shonan Maru 2 om de kapitein te beschuldigen van poging tot moord en hem te factureren voor het verlies van de Ad Gil, en werd ervan beschuldigd de inhoud van een fles boterzuur – vergelijkbaar met een stinkbom – over een bemanningslid te hebben gegooid.

Bethune beweerde later dat hij het zinken van de boot had georkestreerd Ad Gil op bevel van Watson om publiciteit te vergaren, een bewering die door Watson wordt ontkend.

Protest ter ondersteuning van Paul Watson in New York Stad deze maand (CPWF)

Na vijf maanden in de gevangenis in Japan te hebben doorgebracht, werd Bethune veroordeeld wegens mishandeling en het belemmeren van walvisschepen, maar zijn gevangenisstraf van twee jaar werd opgeschort en hij werd gedeporteerd. Watson, de man die hij zou hebben betrokken, werd door Interpol vermeld als een persoon van belang.

“De beschuldigingen tegen Paul Watson zijn gebaseerd op feiten die door de Japanse autoriteiten zijn geconstrueerd om de campagne van Paul Watson te stoppen”, verklaarden de advocaten van de kapitein, Julie Stage en Jonas Christoffersen, in de Groenlandse rechtbank.

“Paul Watson wordt beschuldigd van samenzwering met Peter Bethune om een ​​bemanningslid van de bemanning te verwonden Shonan Maru, die volgens de Japanners op het dek van het schip was toen de stinkbom het schip trof.

"Video laat zien dat het bemanningslid niet aan dek was toen de stinkbom het schip trof, in tegenstelling tot Japanse beweringen. Wat de beelden ook laten zien, is dat de Japanners korte tijd eerder grote hoeveelheden pepergas hadden gebruikt, waardoor de eigen bemanning in het gezicht werd geraakt.

“Deze video’s laten zien dat Japan feiten heeft verzonnen om uitlevering en veroordeling te verkrijgen. Ons team zal Animal Planet-video’s vrijgeven, zodat het publiek kan begrijpen waar deze zaak werkelijk over gaat.”

Het aanscherpen van de maas in de wet

Het Japanse Antarctische 'wetenschappelijke onderzoek'-walvisjachtprogramma bleef tot 2016 in strijd met een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof opereren. Het blijft in zijn eigen wateren op walvissen jagen, en de stichting is bezorgd dat het van plan is de activiteiten in de zuidelijke wateren te hervatten.

“Op de 2016 Internationale Walvisvaart Commissie Tijdens de bijeenkomst leidde Australië de leiding met een baanbrekende resolutie, goedgekeurd door 88 landen, gericht op het verkleinen van de maas in de wet die landen in staat stelt walvissen te doden onder het voorwendsel van wetenschappelijk onderzoek”, zegt de CPWF.

“Hoewel de IWC vooruitgang heeft geboekt bij het dichten van deze maas in de wet, bestaat deze nog steeds. Tragisch genoeg heeft Japan onder het mom van onderzoek op ruim 15,000 walvissen gejaagd in de Zuidelijke Oceaan en de Antarctische wateren.”

Ongeveer 69,000 mensen hebben dat nu gedaan ondertekende een CPWF-petitie Denemarken wordt opgeroepen om de vrijlating van Paul Watson te gelasten.

