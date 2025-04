Trump krijgt kritiek met bevel tot 'piratenmijnbouw' op de diepzee

at 10: 16 am

President Donald Trump heeft een uitvoerend bevel uitgevaardigd waarin hij de National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) van de Verenigde Staten opdraagt ​​vergunningen te verlenen voor diepzeemijnbouw door Amerikaanse bedrijven.

Met deze maatregel omzeilt men de bevoegdheden van de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA), het bij de VN aangesloten agentschap dat normen overweegt voor internationale pogingen tot mijnbouw in een zo kwetsbaar ecosysteem als de diepzee.

Milieuactivisten hebben de eenzijdige actie veroordeeld, omdat deze gebaseerd zou zijn op een gebrekkige en achterhaalde businesscase. Sommigen beweren zelfs dat China het meeste voordeel zal hebben bij de beslissing.

Er bestaat momenteel geen diepzeemijnbouw op commerciële schaal, maar het is bekend dat de diepzeebodem buiten de territoriale wateren, met name in de Stille Oceaan, een potentiële bron is van metalen als nikkel, kobalt, mangaan en koper.

“Met dit uitvoerend bevel baant de president de weg voor veerkracht in de toeleveringsketen en een bloeiende binnenlandse maakindustrie”, beweerde Erik Noble, plaatsvervangend adjunct-secretaris van Handel bij NOAA, dat deel uitmaakt van het Amerikaanse ministerie van handel.

"De Verenigde Staten zullen wereldwijd het voortouw nemen in de winning van diepzeemineralen, en NOAA is de speerpunt in onze samenwerking met federale instanties en de particuliere sector om de ontdekking en winning van cruciale mineralen op de zeebodem te ondersteunen."

Het openen van sluizen

Think Ocean ConservancyTrumps bevel opent echter de deur voor ongereguleerde mijnbouw op de zeebodem, in strijd met de internationale consensus – en “druist in tegen de missie van NOAA”.

"NOAA heeft de taak de oceaan en de economische voordelen ervan, waaronder visserij en toerisme, te beschermen, niet in gevaar te brengen. Wetenschappers zijn het erover eens dat diepzeemijnbouw een uiterst gevaarlijke onderneming is voor onze oceaan en voor ons allemaal die ervan afhankelijk zijn", aldus Jeff Watters, vicevoorzitter voor externe zaken van de Amerikaanse milieuorganisatie.

"Gebieden op de Amerikaanse zeebodem waar meer dan 50 jaar geleden proefmijnbouw plaatsvond, zijn nog steeds niet volledig hersteld", zei hij. "De schade die diepzeemijnbouw aanricht, beperkt zich niet tot de zeebodem: het heeft gevolgen voor de hele waterkolom, van boven tot onder, en voor iedereen en alles wat ervan afhankelijk is.

Uit bewijsmateriaal blijkt dat gebieden die als doelwit voor diepzeemijnbouw worden gebruikt, vaak overlappen met belangrijke visserijgebieden. Dit roept ernstige zorgen op over de gevolgen voor de 321 miljard dollar tellende visserijsector van het land.

nationaal belang

De regering van Trump is van mening dat het toestaan ​​van diepzeemijnbouw essentieel is voor het veiligstellen van mineralen die van vitaal belang zijn voor de productie van batterijen, elektronica en defensiesystemen. Volgens de regering zou het de Amerikaanse economie 300 miljard dollar kunnen opleveren en in tien jaar tijd 100,000 banen kunnen scheppen.

Het heeft ook de kwestie als een van de nationale veiligheid, gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van buitenlandse bronnen – voornamelijk gericht op China, dat de wereldwijde toeleveringsketen voor dergelijke mineralen domineert – en het positioneren van de VS als leider van een opkomende industrie.

ROV Deep Discoverer boven een ferromangaanveld (NOAA)

Dr. Douglas McCauley, hoogleraar aan UC Santa Barbara en Berkeley, stelt daarentegen: "Dit presidentiële decreet is een groot geschenk voor de Chinese economie. Tot op de dag van vandaag zitten de meeste landen rond dezelfde tafel in de Internationale Zeebodemautoriteit en onderhandelen ze zorgvuldig over bindende mijnbouwvoorschriften om de eerlijke verdeling van de voordelen van grondstoffen die in internationale wateren worden gewonnen, te waarborgen. De VS probeert dit gecontroleerde proces te ondermijnen."

De VS heeft zich naar voren geschoven om de eerste piratenmijn in internationale wateren te worden. Met regels hadden we de mineralen die China, of welk land of persoon dan ook, uit dit deel van de oceaan zou halen, kunnen controleren. Maar zonder regels zal China, simpel gezegd, veel beter winnen.

Radioactieve berg

"Zo is onlangs ontdekt dat deze metalen op de bodem van de oceaan radioactief zijn", zegt McCauley. "Het is moeilijk voor te stellen dat een Amerikaanse gemeenschap een berg van deze radioactieve metalen in hun achtertuin verwerkt zou willen hebben. Andere landen staan ​​daar misschien minder huiverig tegenover."

De grote ironie is dat we zojuist een goudkoorts hebben ontketend – maar dan wel een goudkoorts voor dwaas goud. In onze koortsachtige jacht op deze oceaanmineralen lijken de VS de cijfers te hebben verwaarloosd.

"Het kobalt en nikkel dat uit de oceaanbodem zou kunnen worden gewonnen, zou het duurste kobalt en nikkel zijn dat ooit op aarde is gewonnen... Kobalt en nikkel zijn momenteel in overschot en kunnen met een klik op de knop op de internationale metaalmarkten worden gekocht voor een fractie van de prijs. De VS hebben zojuist hun handtekening gezet onder een zeer slechte economische deal."

'Ernstige gevolgen'

Duncan Currie van de Coalitie voor het behoud van de diepzee beschreef de actie als ‘een schending van het internationaal recht met ernstige gevolgen voor elk land en elke persoon die profiteert van de oceaan, ons gemeenschappelijk erfgoed.’

"Het zet meer dan 40 jaar aan juridische precedent in het VN-Verdrag inzake het recht van de zee op zijn kop, dreigt het beheer van de oceanen wereldwijd te destabiliseren en is een belediging voor de volkeren en landen rond de Stille Oceaan die de grootste impact van deze stap zullen hebben", zegt hij.

Campagnegroepen waren voorbereid op ontwikkelingen (Greenpeace)

“De Amerikaanse regering heeft geen recht om eenzijdig een industrie toe te staan ​​het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid te vernietigen en de diepzee te verwoesten voor de winst van een paar bedrijven”, aldus Greenpeace, Terwijl de Centrum voor Biologische Diversiteit verklaarde: "Het versnellen van diepzeemijnbouw is een milieuramp in wording. Trump probeert een van de meest kwetsbare en minst begrepen ecosystemen ter wereld open te stellen voor roekeloze industriële exploitatie."

NOAA zegt dat zij en andere partners van federale agentschappen zullen werken aan "een beter begrip van de diepzee door middel van verbeteringen in kartering, karakterisering, verzameling van milieugegevens en beoordeling van hulpbronnen. Daarnaast zal NOAA milieumaatregelen uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving."

