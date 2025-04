Thailand verbiedt onderwatercamera's voor beginnende duikers

In Thailand zijn nieuwe nationale regels ingevoerd om het gebruik van onderwatercamera's te beperken tot ervaren duikers. Dit is een manier om kwetsbare koraalriffen te helpen beschermen.

Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu, dat de maatregelen heeft ingevoerd, heeft bepaald dat alleen duikers met een Advanced Open Water-brevet of een gelijkwaardig niveau of hoger, of Open Water Divers met een logboek waaruit blijkt dat ze minimaal 40 'diepe' duiken hebben gemaakt, nu camera's mee onder water mogen nemen.

Onderwaterfotografen moeten hun certificering of logboek aan de autoriteiten tonen als ze worden betwist. De nieuwe regelgeving is gisteren (23 april) in werking getreden.

Met deze maatregel wordt de schuld voor de schade aan het rif deels bij het duiktoerisme gelegd. Volgens het ministerie is dit het gevolg van een dringende behoefte om mariene ecosystemen te beschermen.

De gedachte is dat onervaren duikers vaker moeite hebben met het handhaven van een neutraal drijfvermogen of met het verdelen van hun aandacht tussen goede duikpraktijken en het vastleggen van beelden. Het gebruik van camera's onder water door beginners tijdens hun trainings- en examenduiken, of zodra ze hun Open Water Diver-kwalificatie hebben behaald, is nu verboden in Thailand.

Beperkingen voor snorkelen

Snorkelaars worden ook aangepakt, met de bepaling dat ze alleen mogen zwemmen in gebieden waar het zeeoppervlak minstens 2 meter boven het koraal ligt, om het risico op verstoring te minimaliseren. Ze zijn nu ook verplicht om een ​​zwemvest te dragen, tenzij ze een duik- of freedivecursus hebben afgerond.

Duikscholen, instructeurs en duikmeesters is gevraagd onmiddellijk in te grijpen als ze zien dat een duiker of snorkelaar de regels overtreedt. Doen ze dit niet, of waarschuwen ze de toeristen die onder hun hoede staan ​​niet voor de regels, dan kunnen hun vergunningen worden ingetrokken en riskeren ze een maximale gevangenisstraf van twee jaar en/of een boete van maximaal 200,000 baht (£ 4,500).

Het verbod geldt niet voor toegestane duikactiviteiten die worden uitgevoerd voor academisch onderzoek, onderwijs of projecten voor het behoud en herstel van de zee, mits deze onder passend toezicht staan.

Hoewel deze maatregel sommige beginnende of minder gekwalificeerde duikers ervan kan weerhouden Thailand te bezoeken, kan het ook nieuwe duikers stimuleren om sneller door te stromen naar hogere kwalificatieniveaus.

Phi Phi heropening

Ko Phi Phi (Diego Delso)

Thailand heeft zich vaak bereid getoond drastische maatregelen te nemen om het mariene milieu, dat het als een waardevol bezit beschouwt, te beschermen. Zo heeft het onlangs tien duiklocaties op de Phi Phi-eilanden heropend na een sluiting van bijna een jaar, bedoeld om beschadigde koraalriffen de tijd te geven te herstellen van ernstige verbleking.

De sluiting werd opgelegd in Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park in de provincie Krabi ten westen van Phuket, een gebied dat beroemd is geworden door de film Het strandVolgens parkopzichter Saengsiri Chongthong hebben recente beoordelingen aangetoond dat het koraal sterke tekenen van herstel vertoont.

Alleen de westkant van één eiland, Ko Gai, blijft gesloten. De parkbeheerders dringen er bij toeristen en beheerders op aan om zich strikt aan regels te houden met betrekking tot het achterlaten van afval, het dumpen van voedselresten, het ankeren in de buurt van riffen en het aanraken van het zeeleven.

