Sir David herinnert zich een angstaanjagende duikhelmervaring

at 9: 56 am

Sir David Attenborough is op 99-jarige leeftijd nog steeds even relevant als altijd met zijn aangrijpende nieuwe documentaire Oceaan tegelijkertijd streamen met de VN Ocean Conference begint vandaag (9 juni) in Nice.

Het lijkt er echter op dat de ervaren natuurbeschermer en expert op het gebied van wilde dieren nooit zo'n glansrijke carrière had kunnen maken als een eerdere uitzending van buitenaf een andere wending had genomen.

In een onlangs opgenomen gesprek met William, Prins van Wales, in de Royal Festival Hall in Londen ter promotie van de film, liet Attenborough zien wat er bijna 70 jaar eerder gebeurde toen hij voor het eerst een duikhelm op camera uitprobeerde – op het Great Barrier Reef in Australië voor de BBC.

Terwijl hij de helm in de vorm van een vissenkom die hij had gekregen, opzette, waarschuwde de prins hem dat hij hem misschien niet meer af zou krijgen.

Attenborough met zijn interviewer, Prins William

"Het is een vreemde zaak," beaamde Sir David terwijl hij zijn helm afzette, "en toen ik de mijne voor het eerst opzette, voelde ik plotseling water hier langs komen," voegde hij eraan toe, terwijl hij naar zijn mond wees.

Ik dacht: 'Dit kan niet kloppen'. En tegen de tijd dat het daar [zijn neusgaten] ronddwaalde, dacht ik: 'Ik ben zeker 'Dit klopt niet'. En natuurlijk, als je dit ding bovenop je hebt, kun je niet ademen, kun je jezelf niet eens verstaanbaar maken – weet je, haal het van me af!

Gelukkig kon hij zijn situatie op tijd aan zijn begeleiders uitleggen, maar de ongevoelige directeur eiste vervolgens dat Attenborough hem de helm gaf, zodat hij kon laten zien hoe hij deze op de juiste manier gebruikte.

“Ik zei: ‘Het is een fout.’ Hij zei: ‘Nee, kijk, kom op!’ Hij trok het aan, en ik ben blij te kunnen zeggen dat hij onder water ging en er zelfs sneller uitkwam dan ik, want er was een was eigenlijk een fout aan het ding.”

Nieuwe wereld

Prins William merkte op dat het voor Attenborough fascinerend moet zijn geweest om te duiken in een tijd waarin er nog relatief weinig bekend was over de onderwaterwereld, en om een ​​van de eersten te zijn die dit kon zien en erover kon praten.

“Toen Cousteau de aqualong en het gezichtsmasker uitvond,maskeren"Dat was het moment waarop je plotseling een nieuwe wereld betrad," beaamde Attenborough. "Je vloog naast vissen, wat een buitengewone ervaring was, en de vissen reageren natuurlijk niet op jou, omdat ze nog nooit zoiets als jou hebben gezien.

De onderwatercameramensen zijn fantastisch. Er zijn mensen die, denk ik, gelukkiger zijn onder water dan op het land.

Toen Prins William Attenborough vroeg naar de staat van de oceanen, antwoordde hij: "Het vreselijke is dat het voor jou, mij en de meeste mensen verborgen blijft.

"Wat me verbijsterde toen ik de opnames voor deze film voor het eerst zag, is wat we met de diepzeebodem hebben gedaan. Het is gewoon onuitsprekelijk afschuwelijk.

Als je ook maar iets vergelijkbaars op het land zou doen, zou iedereen in opstand komen. Als deze film iets teweegbrengt, als het alleen maar het publieke bewustzijn verandert, zal het heel belangrijk zijn. Ik kan alleen maar hopen dat mensen die hem zien, beseffen dat er iets moet gebeuren voordat we deze grote schat vernietigen.

Oceaan is te zien in de bioscoop en nu te streamen op Disney+, Hulu en National Geographic.

