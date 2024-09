Uitstel voor haaien nu Malediven zich omdraait wat betreft langelijnvisserij

De vrees dat de Malediven hun met moeite verworven reputatie op het gebied van bescherming van haaien en roggen zouden verliezen door opnieuw destructieve langelijnvisserij toe te staan, is de kop ingedrukt.

Na een campagne van internationale wetenschappers en het publiek, gesteund door de eigen duurzame tonijnvisserij van de Malediven, zou president Mohamed Muizzu persoonlijk zijn tussenbeide gekomen. Hij heeft besloten om niet door te gaan met het opnieuw uitgeven van longline-licenties, wat de overlevingskansen van kwetsbare doel- en bijvangstsoorten in gevaar zou kunnen brengen.

Half augustus Divernet had het artikel uitgevoerd Plannen voor langelijnvisserij op de Malediven brengen de reputatie van voorstanders van haaien in gevaar, waarin werd uitgelegd dat wetenschappers en natuurbeschermers de regering van de belangrijkste duikbestemming opriepen om een ​​ontwerpverordening te heroverwegen die de aanlanding van bijvangst van haaien en roggen zou hebben toegestaan. Het had ook gesuggereerd dat duikers zouden kunnen overwegen om een ​​petitie te ondertekenen over de kwestie.

De langelijnvisserij zou de druk op de tonijnpopulaties van lokale kleinschalige vissers op de Malediven doen toenemen.

"Een-voor-een tonijnvisserij is een trotse traditie op de Malediven die al honderden jaren teruggaat", zegt Callum Roberts, hoogleraar mariene conservatie aan de Universiteit van Exeter en koraalonderzoeker op de Malediven. "Weinig plekken kunnen zo'n buitengewone duurzaamheid op de lange termijn laten zien.

“Door efficiëntere en destructievere visserijmethoden af ​​te wijzen, laten de Malediven andere landen een betere route zien om visserij-inkomsten in evenwicht te brengen met de gezondheid van de oceaan en de bescherming van de natuur.”

Schadelijke effecten

Buitenlandse vaartuigen begonnen in 1985 met langelijnvisserij op de Malediven. De praktijk werd in 2010 verboden, maar werd het jaar daarop weer heropend. Als reactie op verdere onregelmatigheden stopte de overheid in 2019 met het verstrekken van nieuwe vergunningen.

Er ontstond bezorgdheid toen het Ministerie van Visserij en Ocean Resources onlangs aankondigde dat het nieuwe richtlijnen aan het voorbereiden was om deze praktijk te reguleren. Het Ministerie geloofde dat de langelijnvisserij op geelvintonijn, grootoogtonijn en zwaardvis aanzienlijke inkomsten zou kunnen genereren voor de lokale visserij zonder dat dit nadelige gevolgen zou hebben.

Milieuorganisaties binnen en buiten de Malediven hebben hun bezorgdheid geuit over de schadelijke effecten van een dergelijke stap op zowel het milieu als de economie. Ook hebben zij de mogelijkheid geopperd dat de Europese Unie maatregelen zou nemen.

Ook roggen zouden in gevaar komen door een terugkeer naar de langelijnvisserij (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

"Meer dan 100 internationale wetenschappers steunden een campagne die werd geleid door lokale en internationale NGO's voor natuurbehoud, lokale vissers en toerismegroepen, en ondertekenden een brief aan de overheid om hun bezorgdheid te uiten over de pogingen om vergunningen opnieuw uit te geven", aldus de Britse liefdadigheidsinstelling voor het behoud van de oceaan. Stichting Blue Marine“De campagne raakte het grote publiek, met 30,000 handtekeningen op een petitie in slechts twee weken.”

'Verstandige interventie'

“De beugvisserij zou hebben geleid tot de dood van talloze waardevolle zeedieren, waaronder haaien, schildpadden, roggen en zeevogels, en zou het toeristische merk van de Malediven en de reputatie van de tonijnvisserij hebben geschaad”, aldus de Malediven Ocean Alliance van lokale milieuorganisaties.

Het ministerie van Landbouw werkte samen met de vakbond voor geelvintonijnvissers op de Malediven om een ​​petitie te lanceren. Daarin werd de internationale gemeenschap opgeroepen om de regering bewust te maken van de ecologische, economische en reputatieschade van de visserij met lange lijnen.

"We feliciteren de president met zijn verstandige interventie", aldus de MOA. "Destructieve visserijpraktijken zoals longlining dragen niet alleen bij aan overbevissing, maar zullen ook de identiteit en economische stabiliteit van onze vissers en hun families vernietigen. We danken de president dat hij naar onze zorgen heeft geluisterd en deze beslissing heeft teruggedraaid ten gunste van velen, in plaats van een paar invloedrijke groepen."

"Het is tijd dat de internationale gemeenschap de Malediven actief erkent voor haar toewijding aan haar mensen en natuur, door de Maledivische vissers te steunen door hun duurzame, met hengel en lijn gevangen tonijn te kopen en door internationale regeringen handelsovereenkomsten te laten herzien in het licht van de hoge duurzaamheidsethiek van de Malediven", aldus de Blue Marine Foundation.

