Prins William 'optimistisch' over toekomst oceaan

William, Prins van Wales, die samen met zijn vrouw Kate en inmiddels oudste zoon George van duiken houdt, zegt optimistisch te zijn over de toekomst van de oceanen van de wereld, zolang er maar direct actie wordt ondernomen.

Sprekend op de Wereld Oceanen Dag van de VN tijdens het Blue Economy & Finance Forum in Monaco, gehouden voorafgaand aan de VN Ocean Conference in Nice, dat morgen (9 juni) begint, zei de prins dat voor velen de oceaan de plek is waar “enkele van onze gelukkigste herinneringen worden gemaakt, waar we de wonderen van de natuurlijke wereld hebben verkend”.

We zijn allemaal afhankelijk van de overvloed aan voedsel en middelen van bestaan, maar toch voelt het maar al te vaak ver weg en losgekoppeld van ons dagelijks leven, waardoor we vergeten hoe belangrijk het eigenlijk is.

"De stijgende zeetemperatuur, plasticvervuiling en overbevissing zetten deze kwetsbare ecosystemen en de mensen en gemeenschappen die er het meest van afhankelijk zijn, onder druk", aldus Prins William.

William, Kate en een verpleegsterhaai uit South Water Caye in Belize in 2022

Wat ooit een overvloedige bron leek, slinkt voor onze ogen. We kunnen er allemaal door getroffen worden en we zijn allemaal verantwoordelijk voor zowel negatieve als positieve veranderingen, maar er is nog tijd om het tij samen te keren.

Met verwijzing naar de ‘ambitieuze’ wereldwijde toezegging om tegen 30 2030% van het land en de zee te beschermen, waarschuwde hij dat ‘2030 snel dichterbij komt en dat slechts 17% van het land en maar 3% van de oceaan volledig beschermd is.

"Deze uitdaging is met geen enkele andere te vergelijken, maar ik blijf optimist", stelde de prins. "Ik geloof dat urgentie en optimisme de kracht hebben om de actie teweeg te brengen die nodig is om de loop van de geschiedenis te veranderen.

“Ik ben een optimist omdat ik als oprichter van de Earthshot-prijsIk zie de ongelooflijke voorbeelden van de ideeën, innovaties en technologieën die de kracht van de oceaan benutten en tegelijkertijd de vitaliteit ervan beschermen.”

Earthshot-voorbeelden

Preince William verwees naar vier Earthshot-prijswinnaars en finalisten die in het publiek aanwezig waren. Van Sam Teiher en Gator Halpern van Koraal Vita hij zei: "Hun team is een pionier op het gebied van hightechmethoden om koralen tot 50 keer sneller te laten groeien dan in de natuur en hun veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering te verbeteren.

Na het winnen van de Earthshot Prize hebben ze een groot restauratieproject voor de kust van Grand Bahama gefinancierd, waarbij ze samenwerkten met lokale experts om meer dan 20,000 koralen te laten groeien. Ze richten zich nu op het uitbreiden van hun snelgroeiende koralen naar nieuwe gebieden en het stimuleren van toerisme naar gebieden met verse koraalriffen.

Hij prees ook Douglas Martin, oprichter van het Schotse biotechnologiebedrijf MiAlgen : “Zijn werk in de afgelopen zes maanden om een ​​einde te maken aan de afhankelijkheid van in het wild gevangen vis als primaire bron van Omega-3 heeft 2.54 miljoen wilde vissen gered, genoeg afvalwater gerecycled om 300 Olympische zwembaden te vullen en enorme hoeveelheden COXNUMX-uitstoot voorkomen. 2 emissies.

"Slechts één ton van hun algen produceert evenveel omega-3 als 620,000 vissen. MiAlgae is niet alleen alternatieve voeding, het is klimaattechnologie. Het is oceaanbehoud en het is duurzame voedselsystemen op grote schaal."

Enric Sala duiken in Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala van National Geographic Ongerepte zeeën werd omschreven als een krachtig pleitbezorger voor de wetenschappelijke voordelen van beschermde zeegebieden. "Wanneer gemeenschappen zeegebieden beschermen, herstellen de visbestanden zich, verbetert de gezondheid van de oceaan en stijgen de winsten voor de omliggende gemeenschappen", aldus Prins William.

"Pristine Seas heeft al geholpen bij de oprichting van 29 van de grootste beschermde zeegebieden ter wereld, die een gebied bestrijken dat meer dan twee keer zo groot is als India. Enric maakt ook deel uit van het team achter de ongelooflijke nieuwe film van Sir David Attenborough [OceaanHet is het meest overtuigende argument voor onmiddellijke actie dat ik ooit heb gezien.

Attenborough-inspiratie

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

"Het is hartverscheurend om te zien hoe menselijke activiteit prachtige zeebossen verandert in dorre woestijnen aan de voet van onze oceanen", vervolgde de prins. "Voor velen is het een dringende wake-upcall over wat er zich in onze oceanen afspeelt, maar het kan niet langer een kwestie zijn van uit het oog, uit het hart."

Zoals altijd laat Sir David ons achter met een gevoel van optimisme dat niet alles verloren is. Hij gelooft dat verandering mogelijk is.

Laten we samen met urgentie en optimisme handelen zolang we nog de kans hebben. Voor de toekomst van onze planeet, voor de toekomstige generaties, moeten we luisteren naar de woorden van Sir David Attenborough: Als we de zee redden, redden we onze wereld.

Ook op Divernet: William en Kate gaan duiken in Belize, ‘Duiken is een prachtige sport’ – herinnerde prins Philip zich, 'Mijn duik in het Noordpoolgebied met Prins Charles' Charles III: de eerste duikmonarch van Groot-Brittannië