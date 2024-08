Paul Watson gevangen gezet omdat Japanners een vinvis doden

Kapitein Paul Watson wordt door de Deense politie in de gevangenis vastgehouden sinds zijn schip op 21 juli in Groenland aankwam. De ervaren campagnevoerder tegen de walvisvangst werd op aandringen van Japan gearresteerd, terwijl hij meer dan tien jaar geleden nog steeds last had van zijn activiteiten op Antarctica.

Nog geen tien dagen na zijn arrestatie had Japan zijn eerste bedreigde diersoort geharpoeneerd vin walvis in meer dan een halve eeuw. Volgens de Kapitein Paul Watson Foundation (CPWF) bevestigt dit “het vermoeden dat een terugkeer naar de slachting op volle zee van de grootste zoogdieren ter wereld altijd haar bedoeling was”.

Kapitein Paul Watson wordt geboeid weggeleid door de Deense politie (CPWF)

De op een na grootste walvissen ter wereld, na de blues, vin walvissen kunnen wel 90 jaar oud worden. Het exemplaar dat voor Hokkaido werd gevangen, was een mannetje van 19.6 meter lang.

Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, dat zegt dat de arrestatie plaatsvond als reactie op een internationaal arrestatiebevel dat Japan tegen Watson had uitgevaardigd vanwege zijn campagne tegen de walvisvangst in het walvisreservaat in de Zuidelijke Oceaan.

De afgelopen dagen heeft Japan een formeel verzoek om Watsons uitlevering ingediend en als het Deense ministerie van Justitie hieraan gehoor geeft, kan de activist daar een lange gevangenisstraf tegemoet zien. A CPWF-petitie waarin wordt opgeroepen tot zijn vrijlating heeft al meer dan 50,000 handtekeningen opgeleverd.

Noordwestelijke Passage

Watson was in Groenland gestopt om zijn 72 meter lange voormalige Schotse visserijbeschermingsschip bij te tanken John Paul DeJoria. Hij was met de bemanning en 25 vrijwilligers op weg naar de Noordelijke Stille Oceaan als onderdeel van Operatie Kangei Maru, een missie om het nieuwste fabriekswalvisschip van Japan te onderscheppen.

Het zou de eerste keer zijn geweest dat een campagneschip tegen de walvisvangst had geprobeerd de walvisgebieden te bereiken door de beruchte Noordwestpassage te bevaren.

Watson werd geboeid van het schip geleid en zit nu in hechtenis in het afgelegen Nuuk. Hij heeft verklaard dat Operatie Kangei Maru, die zijn 50e jaar van marien activisme markeerde, was “de missie met de hoogste inzet in al mijn jaren van verzet tegen de walvisvangst in de oceanen van de wereld”.

Paul Watson gevangen gezet wegens Japanse moord vin walvis 4

Watson was voorheen medeoprichter van Greenpeace en oprichter van Sea Shepherd, hoewel hij niet langer verbonden is met die organisaties.

Het Japanse Antarctische “wetenschappelijke onderzoek” walvisjachtprogramma JARPA werd in 2014 door het Internationale Gerechtshof illegaal verklaard. Japan bleef jarenlang in strijd met de uitspraak opereren voordat het in 2016 de Antarctische walvisjacht opgaf, maar jaagt nog steeds op walvissen in zijn eigen wateren. .

“Japan blijft pronken met de internationale natuurbeschermingswetten en Paul Watson wordt gestraft voor de misdaden van Japan”, zegt Locky MacLean, directeur scheepsoperaties van CPWF. John Paul DeJoria. “Denemarken beseft zeker de politieke motivatie hier voor dit arrestatieverzoek: Japan heeft Paul Watson uit de weg nodig, zodat ze het afslachten van de grote walvissen ter wereld kunnen hervatten.”

Hervatting van de walvisvangst

uiteinde walvis met de John Paul DeJoria op de achtergrond (CPWS)

Japan heeft bevestigd dat het er maximaal 59 zal toestaan vin walvissen die zullen worden gevangen en gedood door Kyodo Senpaku, het staatswalvisvaartbedrijf, zegt de CPWF. Toen het de Kangei Maru in maart had het erop aangedrongen dat het alleen de jacht op kleinere Bryde's, dwergvinvissen en Noordse vinvissen zou toestaan ​​– niets zo groot als een gewone vinvis.

Nu gelooft de CPWF dat Japan van plan is volgend jaar de reguliere walvisvangst op volle zee in de Zuidelijke Oceaan en de Noordelijke Stille Oceaan te hervatten.

Inmiddels hebben al ruim 50,000 sympathisanten zich aangemeld ondertekende de CPWF-petitie een beroep doen op de Deense premier Mette Frederiksen om de vrijlating van Watson te gelasten. Volgens de stichting waren tot nu toe onder meer de Franse president Macron, filmregisseur James Cameron, oceanograaf dr. Sylvia Earle en primatoloog dr. Jane Goodall prominente aanhangers. “Kapitein Watson onderneemt eenvoudigweg actie om te proberen de inhumane praktijk van het doden van walvissen, die de meeste landen decennia geleden hebben verboden, te voorkomen”, aldus Goodall. “Hiermee geeft hij uitdrukking aan de woede van duizenden mensen in veel landen die absoluut zijn morele moed steunen door zich niet alleen uit te spreken namens de walvissen, maar ook actie te ondernemen.”

