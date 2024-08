PADI dringt erop aan dat alles in het werk wordt gesteld voor de AWARE Week

Nu PADI en haar liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud, de PADI AWARE Foundation, hopen dat hun Dive Against Debris-programma volgend jaar zal worden opgenomen in het intergouvernementele Global Plastics Treaty, heeft de komende jaarlijkse PADI AWARE Week een bijzondere betekenis gekregen, zeggen ze.

De jaarlijkse week die PADI wijdt aan het verwijderen van zwerfvuil uit de oceaan vindt plaats van 14 tot en met 22 september opleiding Het agentschap wil dat zijn leden evenementen organiseren die kunnen helpen het verdrag te beïnvloeden.

“PADI en de AWARE Foundation zijn de enige organisaties die de wereldwijde gemeenschap voor recreatief duiken vertegenwoordigen in de lopende officiële onderhandelingen die leiden tot de verwachte overeenkomst over het Global Plastics Treaty in 2025”, zegt PADI AWARE-directeur Danna Moore.

“Nu het Global Plastics Treaty momenteel in ontwikkeling is en de vijfde sessie van het Intergouvernementeel Onderhandelingscomité in november in het verschiet ligt, bieden de AWARE Week-evenementen van dit jaar een belangrijke gelegenheid om op te roepen tot een sterk verdrag.”

De hoop is dat als Dive Against Debris, naar verluidt 's werelds grootste databank over zwerfvuil onder water, in het verdrag wordt opgenomen, het een goedgekeurde methodologie wordt die overheden kunnen gebruiken.

4 manieren om te helpen

PADI wil de productie van onnodige plasticproducten voor eenmalig gebruik verminderen en de snelheid waarmee al het plasticafval in de oceaan terechtkomt, terugdringen. Het beschouwt de officiële erkenning van wat volgens haar de cruciale rol van de duikgemeenschap is als een “unieke en cruciale kans voor een wereldwijd gecoördineerd initiatief om de aanhoudende crisis van plasticvervuiling aanzienlijk aan te pakken”.

(PADI)

Leden kunnen in en rond de AWARE Week op vier manieren bijdragen, zegt PADI. Opties zijn het geven van de Dive Against Debris-specialiteitscursus, het onderzoeken van duiken of opruimevenementen, en/of het aanmoedigen van hun duikgemeenschappen om teken de petitie waarin wordt opgeroepen tot een sterk Mondiaal Plasticverdrag, met als doel minstens 10,000 nieuwe handtekeningen veilig te stellen.

“Alle PADI Assistant Instructors en hoger komen nu automatisch in aanmerking om de Dive Against Debris-specialtycursus te geven, wat betekent dat meer PADI-professionals nu de macht hebben om meer superhelden te leren hoe ze de oceaan kunnen redden”, zegt Moore.

“We moedigen PADI-leden ook aan om het momentum gaande te houden, zowel tijdens als na de AWARE Week, en door te gaan met het indienen van Dive Against Debris-gegevens.”

Het organiseren van een Dive Against Debris-evenement of een andere natuurbehoudsactiviteit kan inhouden dat je een gemeenschap uitnodigt om deel te nemen aan een schoonmaakactie op het strand of de oceaan, terwijl je tegelijkertijd workshops aanbiedt om de PADI BEWUST cursus, waarbij de belangrijkste kwesties worden belicht die van invloed zijn op het lokale mariene ecosysteem en manieren worden geboden waarop deelnemers kunnen blijven helpen de oceaan te redden.

Lees meer over meedoen PADI AWARE-week.

