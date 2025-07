Op de goede weg: IJsland doet goed voor walvissen

IJsland heeft de laatste jaren een slechte reputatie gehad vanwege de slechte behandeling van walvissen, maar volgens de IJslandse oceaanverteller en illustrator voor natuurbehoud Stefan Yngvi Petursson is die reputatie als walvisachtig onvriendelijk inmiddels achterhaald.

"2025 blijkt het jaar te zijn waarin IJslanders zich actief inzetten om walvissen te redden in plaats van ze te doden", zegt Petursson, wiens professionele naam Styngvi is.

De afgelopen weken hebben we twee walvisstrandingen gezien in IJsland – een orka werd door de lokale bevolking in leven gehouden tot het tij terugkeerde. Hij wist terug te zwemmen, maar helaas werd hij door een ziekte teruggebracht. Maar de toewijding en vriendelijkheid bleven overeind.

Stefan Yngvi Petursson met een van zijn creaties (Styngvi)

Dit incident vond plaats in de nacht van 10 juni in Grafarvogur, Reykjavík. Omwonenden en hulpverleners bleven de hele nacht bij de orka en hielden hem nat met lakens. Tegen de ochtend begon het dier weer te drijven, maar bleef vastzitten.

Reddingsteams wachtten op het volgende hoogwater en rond 5 uur op 11 juni loodsten ze de orka met succes met boten de baai uit. Uiteindelijk zwom hij veilig de Faxafloi-baai in, hoewel hij een paar dagen later geëuthanaseerd moest worden nadat hij weer in Kjalarnes was gestrand.

Massa stranding

Styngvi noemt vervolgens een massale stranding van 70 grienden, "waarbij IJslanders zich verenigden en elke walvis terug naar zee leidden. Deze acties zeggen meer dan welk protest dan ook: IJslanders geven om de walvissen. Wij wensen hen geen kwaad toe."

Deze reddingsoperatie, die al geldt als een van de succesvolste massale walvisreddingen in de geschiedenis van IJsland, begon bij de haven in Olafsfjordur in het noorden van het eiland. Men vermoedde dat de grienden makreel achtervolgden, maar dat ze vast kwamen te zitten in ondiep water nadat ze gedesoriënteerd waren geraakt.

Lokale mensen, hulpverleners en vrijwilligers uit nabijgelegen steden snelden ter plaatse en werkten de hele dag en avond door aan een succesvolle afloop. "We stonden versteld toen het voorbij was – ik had nooit verwacht dat ze allemaal zouden wegzwemmen", zei een van de reddingswerkers, Lara Stefansdottir.

Walvisobservatie

Over de walvisjacht zegt Styngvi: "Dat betekent dat we al twee jaar op rij geen enkele walvis in IJsland hebben gedood. Sterker nog, een van de walvisvaarders heeft onlangs zijn boot te koop gezet en misschien, heel misschien, zijn we getuige van het begin van het einde van de walvisjacht."

Vanaf 2025 is alleen Hvalur hf gelicentieerd om te jagen vin en dwergvinvissen in IJsland. Het bedrijf zag af van de jacht in 2024 en nu ook in 2025 vanwege economische druk en de dalende vraag in wat voorheen de belangrijkste exportmarkt was, Japan.

Uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de overheid uit 2023 bleek dat 51% van de IJslanders tegen de walvisvaart was, een stijging ten opzichte van 42% in 2019. De actieve steun was gedaald tot 29%, waarbij de sterkste tegenstand kwam van jongeren, met name in de leeftijdscategorie 18-29 jaar.

De consumptie van walvisvlees is in IJsland sterk gedaald en demonstraties tegen de walvisvaart worden frequenter en zichtbaarder, gesteund door invloedrijke figuren zoals zangeres Björk. Walvissen spotten speelt ook een steeds grotere rol in de IJslandse toeristische sector.

Kosmische walvissen (Styngvi)

Momenteel gevestigd in Tsjechië, Styngvi creëert op maat gemaakte campagnebeelden, ontwerpen en illustratiediensten voor ethische campagnes, en is tevens duiker. "Veel van de inspiratie voor mijn kunstwerken komt voort uit het verkennen van de onderwaterwereld", vertelde hij. Divernet.

Als de houding ten opzichte van walvissen in IJsland na een aantal valse starts eindelijk positief is geworden, beschouwt hij dat als een welkome uitkomst voor de milieucampagne die het dichtst bij huis is. "Deze keer voelt het anders aan", zegt hij.

