Mooie 30×30 belooft 'een druppel op een gloeiende plaat'

“Een druppel op een gloeiende plaat van wat we zo hard nodig hebben om de oceaan te beschermen”, zo vatte duiker Enric Sala, National Geographic explorer-in-residence en oprichter van Pristine Seas, de uitkomst samen van de derde VN-Oceaanconferentie (UNOC3) in Nice, die gisteren (13 juni) eindigde.

Sala bekritiseerde gastland Frankrijk omdat het bij de laatste horde was gevallen. "Ik had verwacht dat veel beleidsmakers tijdens de VN-Oceaanconferentie zouden spreken over hoe belangrijk het is om de dingen te doen die ze hebben gedaan. niet “Tot nu toe is het gedaan – en mijn verwachtingen zijn vervuld,” zei hij.

Een paar regeringen hebben echte veranderingen in het water doorgevoerd, met name die welke nieuwe, sterk of volledig beschermde zeegebieden hebben gecreëerd. Toch heeft gastland Frankrijk een geweldige kans gemist om het voortouw te nemen in het behoud van de oceaan.

“Dit was hét moment voor Frankrijk, maar in plaats van een grote indruk te maken, bleven de Franse leiders toestaan ​​dat er met sleepnetten werd gevist in de beschermde delen van de oceaan.”

De Franse president Emmanuel Macron zag UNOC3, zoals verwacht, met andere ogen. Hij uitte zijn optimisme over de vooruitgang die werd geboekt bij de bescherming van de oceanen en het feit dat er zo'n 50 wereldleiders de conferentie bijwoonden, vergeleken met de 20 bij UNOC2 in Lissabon in 2022 (de eerste Ocean Conference vond in 2017 in de VS plaats).

Macron benadrukte de aanstaande ratificatie van het lang besproken Volle Zee Verdrag als een "historische mijlpaal". Het verdrag, gericht op de bescherming van mariene biodiversiteit in internationale wateren, had voldoende steun gekregen om begin 2026 in werking te treden, zei hij, en vormt het eerste internationale kader voor de regulering en het beheer van de volle zee.

Eenenvijftig landen hebben het verdrag al geratificeerd en nu hebben nog eens vijftien landen zich ertoe verbonden dit ook te doen. Er zijn slechts 15 handtekeningen nodig om het verdrag in werking te laten treden.

Macron benadrukte ook het belang van multilaterale samenwerking en de noodzaak van een moratorium op diepzeemijnbouw, die hij omschreef als “waanzinnige waanzin”.

De aankondiging van nieuwe beschermde zeegebieden (MPA's) die samenviel met de conferentie werd verwelkomd, maar de aantallen onderstreepten de beperkingen van de internationale ambitie, aldus Sala.

"Deze nationale parken van de zee zullen ons helpen om het doel te bereiken om 30% van de oceaan in 2030 te beschermen", zei hij. "Het enige probleem is dat we niet langzaam naar 30×30 kunnen gaan. We moeten racen. We moeten dagelijks 85 nieuwe beschermde zeegebieden creëren om dit doel te bereiken – en deze reservaten moeten strikt worden beschermd."

Dit figuur was naar voren gekomen in een onderzoek kort voor de conferentie gepubliceerd door Dynamic Planet en National Geographic ongerepte zeeën.

Om het gat te dichten tussen de huidige 8% van de wereldoceaan die op enigerlei wijze wordt beschermd en de 30%, zouden er alleen al in kustgebieden zo'n 190,000 kleine beschermde zeegebieden moeten worden aangelegd, met nog eens 300 grote beschermde zeegebieden in afgelegen gebieden voor de kust, aldus het rapport.

Stappen vooruit

Tijdens UNOC3 werd er algemene overeenstemming bereikt om de beschermde zeegebieden met ongeveer een derde uit te breiden. Daarmee zou de wereldwijde dekking uitkomen op een geschatte 12%.

Samoa kondigde negen nieuwe volledig beschermde beschermde zeegebieden aan, die 36,000 vierkante kilometer oceaan beslaan. De Marshalleilanden hadden eerder dit jaar al de Bikar- en Bokak-atollen aangewezen als nationale zeereservaten, de eerste in het land.

Frans-Polynesië heeft beloofd om ongeveer 23% van haar wateren te beschermen, waaronder twee nieuwe, streng beschermde zeegebieden bij de Society- en Gambiereilanden, die alle extractieve activiteiten zoals visserij en mijnbouw zouden verbieden.

Colombia heeft de bescherming aangekondigd van twee afgelegen koraalriffen in de Caribische Zee, die bekend staan ​​om hun diversiteit aan zeeleven. Het nieuwe beschermde zeegebied Serranilla & Bajo Nuevo beslaat een oppervlakte van 3,800 vierkante kilometer.

Tanzania heeft twee nieuwe beschermde natuurgebieden aangewezen in biodiverse wateren voor de kust van Pemba Island. Samen beslaan ze zo'n 1,300 kmXNUMX en omvatten ze koraalriffen, zeegras, mangrovebossen en bedreigde leefgebieden voor haaien en roggen.

Zowel Griekenland als Spanje kondigden tijdens de conferentie bescherming aan voor een kwart van hun nationale wateren, en Brazilië kondigde aan dat het extra beschermde zeegebieden zou creëren.

De coalitie van landen die een moratorium op diepzeemijnbouw eisten, groeide van 34 naar 37, waarbij zelfs landen die het niet ondertekenden, zoals China, zich uitspraken tegen ongereguleerde diepzeemijnbouw. ​​Eind april had de Amerikaanse president Donald Trump, die de conferentie niet bijwoonde, de internationale gelederen doorbroken door een presidentieel decreet te ondertekenen om diepzeemijnbouw te versnellen.

Ondertussen hebben 95 landen, waaronder alle EU-lidstaten, een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze een wereldwijde doelstelling ondersteunen om de productie en het gebruik van plastic te verminderen. De verklaring pleitte ook voor ecodesign, een verbod op schadelijk plastic en een financieel mechanisme om de implementatie te ondersteunen.

Wereldrestauratie vlaggenschepen

De VN benoemde haar eerste "World Restoration Flagships", met als doel bijna 5 miljoen hectare aan mariene ecosystemen in Azië, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika te herstellen. Projecten omvatten onder meer het herstel van koraalriffen in het Kanaal van Mozambique en het herstel van eilanden in Mexico.

De toezeggingen die het Verenigd Koninkrijk tijdens de conferentie deed, waren onder meer de introductie van wetgeving om het Verdrag voor de Hoge Zee te ratificeren, een verhoging van £ 4 miljoen voor het Wereldfonds voor Koraalriffen, £ 2.8 miljoen om kleine eilandstaten te helpen duurzame blauwe economieën op te bouwen en steun voor de bescherming van haaien en roggen.

Het Verenigd Koninkrijk is ook een drie maanden durende consultatie gestart over een verbod op bodemtrawlvisserij in 41 beschermde mariene gebieden met een oppervlakte van 30,000 vierkante kilometer.

"Als er één boodschap naar voren komt uit de VN-Oceaanconferentie deze week, dan moet het deze zijn: beschermde zeegebieden die schadelijke activiteiten zoals industriële visserij toestaan, zijn alleen in naam beschermd", aldus Enric Sala.

De wetenschap leert ons dat we de grootste voordelen op het gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaat halen uit beschermde zeegebieden wanneer ze strikt worden beschermd en gemonitord. Bescherming kan niet optioneel zijn.

