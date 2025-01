MBE voor natuurbeschermingsduiker Cunningham

Een andere naam die verband houdt met de onderwaterwereld op de King's New Year Honours List van 2025 is duiker Emily Cunningham, die is benoemd tot MBE (Master of British Museum) vanwege haar diensten aan het behoud van het mariene milieu en kustgemeenschappen.

De mariene bioloog uit Staffordshire heeft een prominente rol gespeeld in het behoud van de oceanen, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland, “van Antarctica tot de Amazone”.

Ze heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van twee baanbrekende kustbeschermingsprojecten, waarvoor ze meer dan £ 5 miljoen aan financiering heeft verkregen. Daarnaast was ze lid van het bestuur van de Marine Conservation Society en beheerde ze een nationaal duikonderzoeksprogramma dat heeft bijgedragen aan de aanwijzing van mariene beschermingszones in Engeland.

In 2020 werd ze benoemd tot Wereldwijde leider op het gebied van milieu onder de 30-jarigen, en won in 2023 een Britse Vrouwen van de Toekomst Award.

Toen 2024 ten einde liep, werd de naam van Cunningham ook opgenomen in het ENDS-rapport Krachtlijst van 100 Britse milieuprofessionals die de afgelopen twee jaar de grootste impact hebben gehad, genomineerd door collega's, klanten en concurrenten.

Onderzoek naar dolfijnen in Noord-Wales (Dr. Daniel Moore)

"Ik leerde duiken toen ik in 2008 op de universiteit zat en het opende mijn ogen voor de wonderen van de onderwaterwereld, met name het geweldige leven dat we in de Britse zeeën hebben", zegt Cunningham. "Die ervaring bracht me ertoe om het Britse zeeleven te willen beschermen en behouden.

“Marine conservation is meer dan alleen mijn werk – het is al meer dan 20 jaar mijn leven, passie en missie. Het kan een zware en ondankbare taak zijn gezien de omvang van de uitdagingen waarmee onze oceaan wordt geconfronteerd, dus op deze manier erkend worden betekent de wereld!

“De duikgemeenschap is echt een bijzondere gemeenschap en ik vind het geweldig om er deel van uit te maken”, voegt Cunningham toe, wiens projecten gepland voor 2025 gedetailleerd worden beschreven op Instagram, Facebook en haar website.

