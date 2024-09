Hoe duikers Wereld Manta Dag kunnen steunen

Wereld Manta Dag, in het leven geroepen om de grote roggen te vieren die duikers graag zien en om bewustzijn te creëren voor de bedreigingen waarmee ze worden geconfronteerd, is terug op dinsdag 17 september – en de Britse liefdadigheidsinstelling de Manta Trust zegt dat ze manta's trending wil maken #worldmantaday

Het thema voor 2024 is "The Power of Storytelling", zegt de trust. "Wij geloven dat elke anekdote een beeld schetst, elk verhaal resoneert en elk verhaal de dringende roep om het beschermen van de prachtige manta's ter wereld kan echoën.

“Verhalen kunnen mensen over de hele wereld inspireren, het onzichtbare zichtbaar maken en het negatieve positief, angst omzetten in verwondering en onwetendheid in begrip … Elk verhaal telt – laten we ze horen!”

Rifmanta's op de Malediven (Simon Hilbourne)

De Manta-trust samenwerkt met Oceaan Cultuur Leven om een ​​uur durende workshop over het vertellen van verhalen over natuurbehoud en een interactieve vraag-en-antwoordsessie met experts Jasmine Corbett en Francesca Page te organiseren. Vragen kunnen vooraf worden ingediend via info@mantatrust.org.

Oorspronkelijk gepland als een Facebook-evenement voor 11 september, is de workshop nu verplaatst naar 6 uur BST vanavond (13 september) op Zoom.

Ondertussen kunt u op de Manta Trust visuele verhalen bekijken van teams die zich bezighouden met het behoud van manta's. YouTube Channel, die kort is video- series uit Ecuador, Makunudhoo Malediven, Noord-Malediven, het Caribisch gebied en Nieuw-Zeeland.

Een nieuwe verzameling downloadbare bronnen, waaronder berichten en posters voor sociale media, is beschikbaar op de Wereld Manta Dag-site om te delen op persoonlijke en projectmatige sociale mediaplatformen, of voor promotie op openbare plaatsen in de aanloop naar en op de dag zelf.

Naast deelname aan de workshop over natuurbehoud, stelt de Manta Trust nog vijf andere manieren voor om betrokken te raken bij het behoud van manta's: 1 Dien foto's van de identificatie van manta's in bij onderzoeksgroepen 2 Deel favoriete mantafoto's en -video's op sociale media 3 Verminder uw persoonlijke consumptie van zeevruchten en eet alleen duurzaam gevangen soorten 4 Ondersteun goede doelen voor manta's zoals de Manta-trust en onderzoeksgroepen 5 Wees een verantwoordelijke toerist en volg de lokale gedragscode als u met manta's gaat zwemmen of duiken

