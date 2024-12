Thuis voor Kerstmis: Denen laten Paul Watson vrij

Kapitein Paul Watson gaat voor Kerstmis naar huis: de ervaren anti-walvisjachtactivist is vrijgelaten nadat hij vijf maanden in de gevangenis had gezeten terwijl Denemarken een uitleveringsverzoek van Japan overwoog.

Het nieuws dat Denemarken de eisen van Japan definitief heeft afgewezen, kwam gisteren (17 december) en betekent dat Watson, die 74 werd terwijl hij werd vastgehouden in een detentiecentrum in de buurt van waar hij werd gearresteerd in Nuuk, Groenland, de feestdagen met zijn familie in Frankrijk kan doorbrengen.

“Dit besluit markeert een belangrijke overwinning voor de mensenrechten, het milieuactivisme en de anti-walvisvaartbeweging”, aldus de Kapitein Paul Watson Stichting (CPWF), dat sinds de zomer hard campagne voert voor de vrijlating van zijn oprichter. De petitie daarvoor overtrof de 125,000 handtekeningen en trok brede steun van beroemdheden.

Het Deense ministerie van Justitie vertelde de BBC dat het bij het nemen van zijn besluit rekening had gehouden met de tijd die was verstreken sinds de vermeende strafbare feiten hadden plaatsgevonden en met de vijf maanden die Watson al in hechtenis had doorgebracht.

"Soms is het nodig om naar de gevangenis te gaan om je punt te maken," zei Watson toen hij vrijkwam. "Elke situatie biedt een kans, en dit was een nieuwe kans om wereldwijd de schijnwerpers te richten op de illegale walvisjacht van Japan in het Southern Ocean Sanctuary. Als ik naar Japan was gestuurd, was ik misschien nooit meer thuisgekomen. Ik ben opgelucht dat dat niet is gebeurd."

Volgens de CPWF werd Watson vastgehouden op grond van politiek gemotiveerde aanklachten, zonder dat het bewijsmateriaal grondig was onderzocht. De CPWF heeft opgeroepen tot hervorming van de internationale rechtshandhavingsmechanismen.

Vijandige ontmoetingen

De arrestatie van Watson op 21 juli was gebaseerd op een 14 jaar oude Interpol-melding uit Japan, die voortkwam uit vijandige ontmoetingen tussen Watson en zijn campagneteam en Japanse walvisvaarders tijdens de opnames van de Walvisoorlogen Televisieserie voor Animal Planet in de Antarctische zeeën.

Toen hij werd gearresteerd, was de Canadees-Amerikaanse activist op weg naar de Stille Oceaan op het CPWF-schip John Paul DeJoria op een missie tegen de walvisvaart, en maakte alleen een tussenstop in Groenland om bij te tanken.

Zijn verblijfplaats was onder de aandacht van Denemarken gebracht door de politie van de Faeröer-eilanden. Samen met Japan, Noorwegen en IJsland behoort dit eiland tot de landen die in de 21e eeuw nog op walvissen jagen.

De Deense politie had het schip gevolgd van Dublin naar Groenland, een autonoom gebied van Denemarken, voordat ze tussenbeide kwamen om de arrestatie te verrichten. Eind september had de Japanse kustwacht een officier naar Denemarken gestuurd om persoonlijk om de uitlevering van Watson te vragen, aldus de stichting.

Kapitein Paul Watson (CPWF)

Standvastig in zijn missie

“De aanhouding van kapitein Watson heeft de aandacht gevestigd op de voortdurende kwestie van illegale Japanse walvisvaart,” zegt de CPWF. “Ondanks internationale verdragen en regelgeving heeft Japan de walvisvaart op volle zee hervat met de bouw van de Kangei Maru, een fabrieksverwerkingsschip van 47 miljoen dollar dat in mei werd gelanceerd om bedreigde vin walvissen.”

"Nu kapitein Watson terug is, zijn we meer gemotiveerd dan ooit om te blijven vechten voor onze oceanen en ervoor te zorgen dat onze missie sterk blijft", aldus de CEO van de stichting, Omar Todd, die aanwezig was toen zijn medeoprichter werd vrijgelaten.

“De vrijlating van kapitein Watson is een bewijs van de toewijding van degenen die opkomen voor het milieu. Terwijl hij zich weer bij zijn familie, vrienden en supporters voegt, blijft hij standvastig in zijn missie om het zeeleven te beschermen.”

Watson was een van de oprichters en directeur van Greenpeace. In 1977 vertrok hij om de Sea Shepherd Conservation Society op te richten, die hij in 2022 verliet om samen met Todd de CPWF te starten.

Hij werd door de National Geographic uitgeroepen tot een van de 20 beste milieuhelden van de 20e eeuw. Tijd in 2000 en twee jaar later opgenomen in de US Animal Rights Hall of Fame in Washington DC. In 2012 werd hij pas de tweede persoon, na Jacques Cousteau, die de Jules Verne Award kreeg, opgedragen aan milieuactivisten en avonturiers.

Tegenslag voor walvissen in IJsland

Onwelkom nieuws voor Watson terwijl hij onder slot en grendel zat, kwam op 6 december toen de waarnemend minister van Visserij van IJsland, Bjarni Benediktsson, twee walvisjachtvergunningen voor de komende vijf jaar verleende, waarmee de bedrijven Hvalur en Tjaldtangi, eigendom van Christian Loftsson, toestemming kregen om op bedreigde soorten te jagen. vin en dwergvinvissen.

"De corrupte interim-regering van IJsland geeft meer om het terugbetalen van politieke gunsten die betaald zijn met het bloedgeld van Christian Loftsson dan om het beschermen van bedreigde diersoorten in de oceanen van de wereld en het handhaven van internationale wetten ter bescherming van zeezoogdieren", aldus Locky MacLean, campagneleider van CPWF.

“Wij zullen er deze zomer voor de walvissen zijn om een ​​einde te maken aan de Noord-Atlantische walvisvernietigingsmachine van Hvalur.”

Ook op Divernet: Tip uit de Faeröer leidde tot arrestatie van 'doorn in het oog' Watson, 'Wraakzuchtig' Japan wil Watson wegens stinkbomaanklacht uit 2010, Paul Watson gevangen gezet omdat Japanners een vinvis doden, Paul Watson goedgekeurd in Costa Rica