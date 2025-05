Harde Attenborough-film veroordeelt MPA-visserij

Milieuactivisten roepen het publiek op om de boodschap van de aangrijpende nieuwe speelfilm te steunen Oceaan met David Attenborough, die zojuist wereldwijd in de bioscoop is uitgebracht en ook te streamen is op Disney+, National Geographic en Hulu.

De indrukwekkende beelden die de vernietiging van het zeeleven en de oceaanbodem zelf door bodemtrawlers laten zien, die in de trailer van de documentaire te zien waren, zijn al veelvuldig bekeken. online..

De filmmakers zeggen dat bodemtrawlers door leefgebieden op de zeebodem heen razen, slib opwoelen, koolstof vrijgeven en lukraak zeeleven opscheppen. Ze hopen dat het tonen van de verwoesting in high-definition-beelden het publiek aanzet tot actie.

"Een meer verspillende manier om vis te vangen is moeilijk voor te stellen", zegt de inmiddels 99-jarige Attenborough in de film. "Bodemtrawlen is nog steeds toegestaan ​​in veel zogenaamde beschermde zeegebieden (MPA's) wereldwijd en, misschien nog verbazingwekkender, wordt gesubsidieerd door overheden. Er zijn maar weinig plekken die hier veilig voor zijn – waaronder bijna nergens in mijn eigen land."

Lijnen gezien vanuit de ruimte

Uit een rapport van Oceana UK blijkt dat alleen al in de binnenlandse offshore zeegebieden in 33,000 meer dan 2023 uur aan bodemtrawlvisserij werd gedaan.

Wereldwijd wordt jaarlijks een gebied ter grootte van het Amazone-regenwoud bevist, waarbij dezelfde delen van de zeebodem herhaaldelijk worden bevist, aldus de National Geographic Society. Ongerepte zeeënHij voegde eraan toe dat de lijnen die door het bodemtrawlen in de zeebodem zijn gegraveerd, vanuit de ruimte zichtbaar zijn.

Een studie in NATUUR ontdekten dat de jaarlijkse koolstofdioxide-uitstoot die vrijkomt bij bodemtrawlvisserij op een vergelijkbare schaal ligt als de jaarlijkse CO 2 van de wereldwijde luchtvaart. Een andere studie in Grenzen in de mariene wetenschap concludeerde dat meer dan de helft van de CO 2 De hoeveelheid die door bodemtrawlvisserij wordt geproduceerd, zal binnen negen jaar de atmosfeer van de aarde bereiken.

Dit blijkt uit recent onderzoek naar de volledige economische kosten van bodemtrawlvisserij in Europese wateren (de EU, het VK, Noorwegen en IJsland). Hieruit blijkt dat deze praktijk de samenleving jaarlijks bijna 11 miljard euro kost. Het creëert weliswaar banen, levert voedsel op en genereert inkomsten, maar de totale kosten overtreffen de baten ruimschoots, aldus het rapport.

Oceaan met David Attenborough baitball (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Oceaan Attenborough benadrukt ook de moeilijke situatie waarin soorten als haaien, walvissen en krill zich bevinden. Hij benadrukt de noodzaak om bijna een derde van de oceanen ter wereld te beschermen om herstel van overbevissing en vernietiging van leefgebieden mogelijk te maken.

De film heeft echter een positievere toon wanneer er succesverhalen worden belicht waarin mariene ecosystemen zich herstelden doordat ze dankzij collectieve actie de kans kregen.

Voorbeelden hiervan zijn het herstel van kelpbossen in Californië en de heropleving van walvispopulaties na internationale verboden op walvisvaart.

'Strijdkreet'

Greenpeace heeft beschreven Oceaan als een "strijdkreet" in de aanloop naar de VN-Oceaanconferentie van 2025, die op 9 juni in Nice van start gaat. Zij en andere milieuactivisten, zoals Stichting Blue Marine roepen regeringen op om hun toewijding aan het uitbannen van ‘ecologisch vandalisme’ te tonen door een effectief verbod op bodemtrawlvisserij in beschermde mariene gebieden op te leggen.

Blue Marine zegt dat het zojuist een peiling heeft gehouden waaruit een overweldigende publieke steun blijkt voor een verbod op het vissen op sleepnetten in beschermde zeegebieden, en hoopt dat OceaanDe schokkende beelden van de verwoesting van de zeebodem zullen de publieke opinie aanwakkeren.

“Nu staan ​​we voor een van de grootste kansen op zee van onze tijd: het verbieden van de bodemtrawlvisserij in de Britse zeegebieden, waarvan de meeste nog steeds aan deze destructieve vismethode worden onderworpen”, aldus de stichting, die samen met de stichting een campagne is gestart. Oceana UK en Only One genaamd #DeOndersteLijn.

Zij en Greenpeace UK hebben de Britse premier Keir Starmer al aangeschreven en opgeroepen tot ratificatie van het Global Ocean Treaty en een volledig verbod op bodemtrawlvisserij in Britse beschermde zeegebieden. Zoals Attenborough in de film zegt: "Als we de zee redden, redden we onze wereld."

Oceaan met David Attenborough is een coproductie van Silverback Films en Open Planet Studios, geregisseerd door Toby Nowlan, Keith Scholey en Colin Butfield en geproduceerd door Nowlan.

Ook op Divernet: Papierparken: 'Twee derde van de MPA's is niet effectief' Sir David Attenborough-documentaire op Netflix, Minister van Malta draait haaientand om, De enorme omvang van de plasticvervuiling wordt 'onderschat'