Het lot van de laatste gevangen orka's in Frankrijk is onzeker

De laatste twee orka's in Frankrijk, die nog steeds in een onlangs gesloten faciliteit worden gehouden, worden nu geconfronteerd met het vooruitzicht om te worden overgebracht naar een dierentuin op de Canarische Eilanden. Actievoerders beschuldigen deze dierentuin ervan dat de dieren een slechte reputatie hebben op het gebied van welzijn en sterfte onder orka's.

Wikie en haar overlevende zoon Keijp verblijven momenteel in Marineland Antibes in het zuiden van Frankrijk. De faciliteit werd in december definitief gesloten in overeenstemming met een wet die in 2021 werd aangenomen en die het houden en tentoonstellen van gevangen walvissen en dolfijnen in Frankrijk verbiedt.

De dieren hebben hun leven doorgebracht in tanks in het dolfinarium, dat ze aanvankelijk hoopte te verkopen aan het Japanse Kobe Suma Sea World, maar er wordt gedacht dat ze gescheiden zijn en gebruikt worden voor de fokkerij. De Franse overheid heeft advies ingewonnen van campagnevoerders zoals Dolphinaria-Free Europe (DFE) om deze overdracht te blokkeren.

DFE heeft bij de overheid gelobbyd om de orka's over te brengen naar een meer natuurlijke omgeving in een Whale Sanctuary Project-zeereservaat in Canada, maar de verzoeken zijn nu formeel afgewezen. Het vreest dat de orka's in plaats daarvan naar Loro Parque Zoo (LPZ) op Tenerife op de Canarische Eilanden gaan, waar het ook een laag aanzien heeft.

Dolfinarium-vrij Europa is een internationale coalitie van wetenschappers op het gebied van zeezoogdieren, experts op het gebied van dierenwelzijn, natuurbeschermers, NGO's, individuele leden en adviseurs die zich inzet om een ​​einde te maken aan de gevangenschap van walvisachtigen in Europa.

Margaux Dodds, voorzitter van DFE en tevens directeur van de Maritieme verbindingzegt dat ze wil weten waarom de Franse regering een overhaaste beslissing neemt, aangezien de wettelijke deadline om de orka's te verplaatsen pas in december 2026 valt.

Slechte veehouderijgeschiedenis

Loro Parque Zoo heeft wat Dodds een "slechte verzorgingsstaat van orka's" noemt. Sinds 2021 zijn er vier orka's gestorven die aanzienlijk jonger zijn dan de gemiddelde levensduur van een orka in het wild, waaronder een driejarige genaamd Ula. Een vijfde genaamd Vicky stierf in 2013 op de leeftijd van slechts 10 maanden.

Er wordt ook gezegd dat de orka's in de LPZ tekenen van stress vertonen, waaronder versleten en gebroken tanden door het herhaaldelijk schuren tegen de zijkanten van de tanks en het bijten op metalen hekken.

Dodds zegt dat de staat van dienst van LPZ goed gedocumenteerd is. "De dierentuin staat bekend als een dierentuin die graag orka's wil fokken en heeft aangegeven dat Wikie en Keijo gebruikt zullen worden als onderdeel van het fokprogramma, waarbij kunstmatige inseminatietechnieken zijn gebruikt om deze uitkomst te forceren," zegt ze.

"Nu de locaties sluiten, is het belangrijker dan ooit dat dit de laatste generatie walvissen en dolfijnen in gevangenschap is."

“Het gebrek aan ruimte bij LPZ is ook zorgelijk, aangezien de tanks kleiner zijn dan die van de gesloten faciliteit in Antibes,” zegt Dodds. “Twee extra orka’s toevoegen zou de stressniveaus van alle betrokken dieren verhogen.”

Shows en trucs

"Het bewijs dat de gezondheid en het welzijn van orka's en andere walvisachtigen ernstig in gevaar zijn in gevangenschap, is duidelijk", zegt dierenarts Dr. Mark Jones, hoofd beleid bij de Born Free Foundation“De shows en trucs die ze gedwongen worden uit te voeren hebben geen enkele educatieve of conservatieve waarde.

“De Franse autoriteiten hebben de progressieve en welkome stap gezet om een ​​einde te maken aan de gevangenschap van walvisachtigen. Ze moeten nu op zoek naar de best mogelijke oplossingen voor de resterende gevangen dieren in het land, te beginnen met Wikie en Keijo. Door ze naar Loro Parque te sturen, zal hun lijden alleen maar langer duren en toenemen.”

Divernet heeft Loro Parque Zoo gevraagd te reageren op de kritiek, maar heeft geen antwoord ontvangen. De dierentuin blijft echter volhouden dat de optredens voor publiek van orka's, dolfijnen en zeeleeuwen in het belang van de dieren zijn:

"De fysieke activiteit en mentale uitdagingen die gepaard gaan met het trainen van de dieren die deelnemen aan shows zijn cruciaal om ze fit en in optimale conditie te houden", aldus het rapport. "Hun activiteit is gekoppeld aan het behalen van beloningen, net zoals in de natuur: inspanning wordt beloond met voeding.

“De acties die in de shows worden uitgevoerd, zijn natuurlijk voorkomend gedrag in het wild en worden aan het publiek getoond, waardoor enthousiasme voor de dieren ontstaat. Dit is een andere belangrijke manier om interesse te wekken en betrokkenheid te stimuleren bij het voortbestaan ​​van deze soorten in het wild.”

