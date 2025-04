'Goudkoorts voor dwazen': diepzeemijnbouw achterhaald, waarschuwen experts

Naar verluidt overweegt de Amerikaanse regering van Trump een uitvoerend bevel om de internationale consensus te negeren en de diepe oceaan open te stellen voor mijnbouw. ​​Maar experts, waaronder 's werelds diepste onderzeese ontdekkingsreiziger Victor Vescovo, hebben zich uitgesproken en gezegd dat zo'n stap economische dwaasheid zou zijn en een jacht op 'fool's gold'.

Het besluit van de regering zou het mogelijk maken om vergunningen te verstrekken aan bedrijven om in internationale wateren diepzeemijnbouw te bedrijven, wat in strijd is met de eisen van de International Seabed Authority (ISA), het orgaan dat de mijnbouwactiviteiten op volle zee reguleert.

Actievoerders voor het behoud van de oceaan stellen dat een dergelijke stap weliswaar gelijkstaat aan piraterij en schadelijk is voor het milieu, maar dat de businesscase ervan ook gebrekkig is.

“Diepzeemijnbouw is technisch gezien een enorme uitdaging, zeer destructief, niet zinvol voor de wereldwijde productie en een zeer dure, financieel riskante oplossing voor een probleem met batterijmetalen dat tien jaar geleden bestond”, legt Vescovo uit, de oprichter en CEO van Caladan Capital en een gepensioneerde marineofficier en piloot, evenals een onderwateronderzoeker.

Victor Vescovo met Dr. Dawn Wright 'aan de onderkant van de wereld' (Caladan Oceanic)

Vescovo was een van de vele pioniers op het gebied van het besturen van een onderzeeër. Hij voerde onder meer de diepste bemande duik uit de geschiedenis uit toen hij de Challengerdiepte in de Marianentrog bereikte op een diepte van 10,928 meter. Ook was hij de eerste persoon die de diepste punten in alle vijf oceanen op aarde bezocht.

Wereldwijde overschotten

Het delven van de diepzee zou economische problemen en geopolitieke schade voor de VS opleveren zonder dat er duidelijke voordelen tegenover staan, beweren andere tegenstanders. "Dit is een zoektocht naar dwaas goud", zo verwoordt Dr. Douglas McCauley, hoogleraar aan de University of California Santa Barbara en buitengewoon hoogleraar aan de UC Berkeley, het.

"De marktprijzen voor mineralen en metalen die uit de diepzee worden gehaald, zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, gedreven door wereldwijde overschotten van conventionele mijnbouw en innovaties in batterijchemie", zegt McCauley. "Dit zou het duurste kobalt en nikkel kunnen zijn dat ooit op de planeet is gedolven.

“Deze trends worden deels veroorzaakt door de verminderde vraag vanuit de markt voor elektrische voertuigen, die steeds afhankelijker is geworden van batterijen – bijvoorbeeld de LFP-batterijen die in veel Tesla-modellen worden gebruikt – waarvoor geen moeilijk verkrijgbare, dure metalen nodig zijn.

“Nieuwe innovaties op het gebied van ultrasnelle laadstations die zijn ontworpen voor deze nieuwe batterijen, zoals de recente aankondiging van [Chinese elektrische autofabrikant] BYD van laadstations die in slechts vijf minuten 400 km aan bereik kunnen toevoegen, kunnen de dominantie van deze nieuwe batterijen, waarvoor geen metalen uit de oceaan nodig zijn, verder veiligstellen.

BYD Blade-batterijtechnologie

"Een andere uitdaging kan de terughoudendheid van de VS zijn om dit materiaal in Amerikaanse havens te landen, gezien de onlangs ontdekte radioactieve aard van deze mineralen", concludeert MacCauley. De vrijlating van giftige materialen die verband houden met mijnbouw, kan de volksgezondheid wereldwijd in gevaar brengen door besmetting van zeevruchten.

Mariene ecosystemen

“Eenzijdige ontginning van de diepzee, die het gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid is, zou een fundamentele schending zijn van het VN-Zeerechtverdrag, dat al meer dan 40 jaar voor stabiliteit in het beheer van de oceanen zorgt”, voegt Duncan Currie, internationaal juridisch expert en beleidsadviseur voor de Coalitie voor het behoud van de diepzee (DSCC), wat de opvatting versterkt dat een race om concurrenten als Rusland en China te verslaan onherstelbare schade zou toebrengen aan kwetsbare mariene ecosystemen en de gezondheid van de oceaan.

“Elk land en elke persoon zou de gevolgen ondervinden,” zegt Currie. “Het zal niet de beloofde winsten of royalty’s opleveren, zal de milieu- en veiligheidsproblemen die het claimt niet oplossen en zal tienduizenden vierkante kilometers aan ongerepte zeebodem vernietigen – alleen maar om te bewijzen dat het niet werkt.”

“The Metals Company belooft regelgevende zekerheid in een regelgevend vacuüm”, zegt Bobbi-Jo Dobush, expert op het gebied van beleid voor het behoud van de oceaan en auteur van Diepzeemijnbouw is het risico niet waard“De enige zekerheid is dat zeebodemmijnbouw een ongeteste, enorm dure manier blijft om mineralen waar we al aan hebben gewerkt, weg te halen.”

De DSCC, die afzonderlijke campagneorganen vertegenwoordigt, heeft de oproep voor een moratorium op diepzeemijnbouw, die eind maart in het SOS Ocean Summit Manifesto werd gedaan, verwelkomd als onderdeel van een top op hoog niveau die door Frankrijk werd georganiseerd.

Het manifest roept landen die lid zijn van de ISA op om zich aan te sluiten bij de wereldwijde wetenschappelijke consensus door een moratorium in te stellen op wat het omschrijft als “een destructieve industrie” voor ten minste 10-15 jaar – of totdat er voldoende kennis beschikbaar is om weloverwogen beslissingen te nemen.

