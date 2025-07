Duikers, help mee met het redden van de manta's!

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde liefdadigheidsinstelling voor het behoud van de zee, de Manta Trust, en haar partners wereldwijd hebben een nieuwe campagne gelanceerd met de naam #SaveTheMantas. Deze campagne roept op tot een volledig verbod op de internationale handel in manta's en duivelsroggen. Ze hopen daarbij op grote steun van duikers.

Ocuco's Medewerkers #RedDeMantas De oproep komt op een moment dat het fonds gelooft dat er daadwerkelijk een verschil kan worden gemaakt: in de aanloop naar de 20e Conferentie van Partijen (CoP20) bij CITES (het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde diersoorten), die in november in Oezbekistan plaatsvindt.

CITES-conferentie in Genève eerder dit jaar. De grote test komt in november (Manta Trust)

Als het voorstel wordt aangenomen om alle manta's en duivelsroggen op de lijst te zetten, CITES Bijlage I, het hoogste niveau van internationale bescherming, zou alle commerciële internationale handel in mobulid-producten verbieden – een cruciale stap in de richting van een einde aan niet-duurzame exploitatie.

"Manta's en duivelsroggen behoren tot de meest iconische en vereerde zeedieren, maar ze blijven ongelooflijk kwetsbaar voor overbevissing", aldus Dr. Guy Stevens, algemeen directeur van Manta Trust.

Na meer dan tien jaar wereldwijde bescherming onder CITES Bijlage II is het ontmoedigend om te zien dat de niet-duurzame internationale handel in deze soorten niet alleen voortduurt, maar zelfs toeneemt. Er is dringend behoefte aan krachtiger actie.

Mobula-roggen landden in de haven van Beruwala, Sri Lanka (Miriam Staiger)

Bijzonder kwetsbaar

Manta's en duivelsroggen werden respectievelijk in 2013 en 2016 opgenomen in Bijlage II, maar de populaties van de mobulidae blijven instorten, aldus de stichting. Alle negen bekende soorten staan nu op de lijst van bedreigde diersoorten. IUCN Rode lijst, waarvan er zeven als bedreigd zijn geclassificeerd. In sommige gebieden is de populatie met meer dan 90% afgenomen.

De grootste bedreiging is overbevissing. Deze wordt veroorzaakt door de handel in kieuwplaten, die in delen van Azië als traditioneel medicijn worden verkocht. Ook wordt er veel handel gedreven in vlees dat lokaal wordt geconsumeerd of wordt geëxporteerd.

Kieuwplaten in Sri Lanka (Daniel Fernando)

Manta's en duivelsroggen worden wereldwijd gevangen, voornamelijk in de kustvisserij. Een door de Manta Trust geleide studies onthulde dat Mobulid-producten in minstens 22 landen worden verhandeld, vaak met weinig regelgeving of nauwkeurige rapportage.

Mobulidae hebben ongeveer 10 jaar nodig om volwassen te worden en werpen slechts één jong om de paar jaar, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn. "Ons onderzoek toont aan dat de huidige bescherming niet voldoende is", aldus dr. Marta D. Palacios, hoofdauteur van de recente handelsbeoordeling. "Zonder dringende actie lopen we het risico deze buitengewone soorten te verliezen."

Het sluiten van de mazen in de wet

Een manta zoals duikers ze graag willen zien, deze op de Malediven (Jasmine Corbett)

Een hogere notering in Bijlage I zou de mazen in de wet dichten die export onder twijfelachtige 'duurzame' quota's mogelijk maken, aldus de stichting. Het zou ook de handhaving vereenvoudigen, die momenteel wordt belemmerd door eisen om soorten te identificeren en documenten te verifiëren.

Het voorstel voor een hogere notering, dat is aangevoerd door Ecuador, een hotspot voor roggen, en wordt gesteund door een coalitie van overheden en NGO's, is gebaseerd op de meest uitgebreide handelsanalyse tot nu toe en biedt een praktisch pad naar bescherming, aldus de Manta Trust.

Door het T-shirt te kopen en te dragen, help je de manta's te redden (Manta Trust)

Het roept duikers en andere oceaanliefhebbers op om zich aan te sluiten bij de campagne #SaveTheMantas door een paar van deze producten te kopen en te dragen. het campagne T-shirt, berichten taggen met #SaveTheMantas en een foto maken en uploaden foto naar sociale media en de campagnepaginaDeze afbeeldingen zullen deel uitmaken van een krachtige visuele muurschildering op de CITES CoP20-conferentie, aldus de Manta Trust.

