Duikers ruimen op na spookviskweker

Healthy Seas Foundation en haar partners hebben hun jaarlange project “Operation Ghost Farms – Reclaiming Waters” afgerond met wat de stichting een uitgebreide schoonmaakactie noemde in Menidi, in de Golf van Amvrakikos in West-Griekenland.

Volgens Healthy Seas zijn spookkwekerijen verlaten viskwekerijen die op zee aan hun lot worden overgelaten en de kustgebieden vervuilen. Ook veroorzaken ze aanzienlijke schade aan de zeeflora en -fauna en aan de lokale gemeenschappen.

De schoonmaakactie in Menidi was de derde in zijn soort die in 2024 door de stichting werd geleid. In tegenstelling tot de eerdere acties in Ithaca en Patras was deze actie gericht op een boerderij die pas kort daarvoor was verlaten, voordat er sprake was van ernstige degradatie.

Uitzicht op de Menidi-viskwekerij (Healthy Seas)

Vrijwilligers van de organisatie Spookduiken werkten om netten te bergen, ze los te maken van de ringen en het proces onder water en aan de oppervlakte vast te leggen met hun camera's. Naast de netten haalden ze 35 grote boeien, 43 drijvende ringen en talloze andere items uit de zee, waaronder een halfgezonken onderhoudsboot.

Vrijwilligers op het land ruimden het zwerfvuil aan de kust op, waaronder kapot piepschuim van de viskwekerij en algemeen huishoudelijk afval.

Visnetten en andere artikelen kunnen door de stichtingspartner worden gerecycled tot Econyl-regeneraatnylon AquafilOok buizen en andere constructies kunnen worden gerecycled.

Duiker bij Menidi (Michael Westreicher)

Materialen verzameld voor recycling (Healthy Seas)

Lokale outreach

In het kader van de schoonmaakactie organiseerde Healthy Seas, net als eerdere acties, ook educatieve programma's met lokale basisscholen en een universitaire workshop. Ook werden er twee havenschoonmaakacties uitgevoerd in Astakos en Mytikas, met de steun van een lokale duikpartner.

De missie was een gezamenlijke inspanning van de stichting, Hyundai Motor Europe en andere partners, waaronder Aquafil, Diopas, Ozon, de European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities en Dotank Plus.

Het bergen van een boot tijdens een van de operaties in mei (Cor Kuyvenhoven)

Spooknetinzameling in mei (Rogier Visser)

“Dit jaar was opmerkelijk”, aldus Gezonde zeeën directeur Veronika Mikos. “Met drie grote schoonmaakacties en veel educatieve programma's hebben we een ongelooflijke impact gehad, niet alleen door afval te verwijderen, maar ook door het bewustzijn te vergroten onder gemeenschappen en de volgende generatie. We zijn onze partners en vrijwilligers dankbaar voor hun inzet en harde werk.”

De zesdaagse operatie in oktober omvatte 35 mensen die 128.5 ton zwerfvuil verzamelden, waarvan 50.9 ton visnetten. De schoonmaakactie in mei, met 30 mensen die acht dagen werkten, had 42.7 ton verzameld (11.3 ton netten).

“Samen met 150 partners en bijna 550 toegewijde vrijwilligers hebben we sinds onze oprichting in 991 2013 ton aan visnetten en ander zwerfvuil verzameld”, meldt Healthy Seas.

