Duiker Theo gaat met Stephen Fry op pad om bodemtrawling te testen

at 7: 00 am

Vervolg op de boodschap van de documentaire van Sir David Attenborough Oceans en samenvallend met de VN-Oceaanconferentie, die vandaag (13 juni) in Nice wordt afgesloten, is een campagnevideo voor de Britse liefdadigheidsinstelling Blue Marine Foundation, met in de hoofdrollen duikers Theo James en Stephen Fry, een schot in de roos. online..

In The Bottom Line Jacobus (Divergent, De Witte Lotus, De Heren) speelt een gast in een chique restaurant die een ogenschijnlijk duurzame visschotel bestelt bij een zalvende ober, gespeeld door Fry.

Beide acteurs zijn ambassadeurs van de Blue Marines, en het doel van de korte film is om het publiek te herinneren aan de onzichtbare kosten die gepaard gaan met het feit dat mensen eten zoals zij dat willen.

"Als fervent duiker ben ik al lang gefascineerd door de oceaan en ben ik geschokt door de invloed die mensen daarop hebben", aldus James nadat hij de opnames had afgerond.

"Nadat ik een lading bijvangst had gekregen, besefte ik pas echt hoe afschuwelijk en verwoestend de praktijk van bodemtrawlen is. Het was diep verontrustend, maar ik deed het graag als het daadwerkelijke verandering teweegbrengt."

Verbod in het VK, maar hoe snel?

Volgens Blue Marine is de campagnefilm gemaakt in de hoop een dringend noodzakelijk verbod op bodemtrawlvisserij in de zogenoemde Marine Protected Areas (MPA's) van het Verenigd Koninkrijk af te dwingen.

"Momenteel is maar liefst 90% van de Britse zeereservaten nog steeds open voor bodemtrawlvisserij, en wat betreft de vis die lukraak in de netten van trawlers wordt gevangen, wordt tot wel 80% van de vangst weggegooid of vernietigd", aldus de stichting. "Laten we hier nu een einde aan maken. Onderneem samen met ons actie."

Vissterfte voor James (Blue Marine Foundation)

Op Wereldoceaandag (8 juni), de dag dat de film uitkwam, maakte de Britse regering bekend dat zij van plan is de bodemtrawlvisserij te verbieden in 41 maritieme beschermde zeegebieden voor de kust. Deze gebieden beslaan een oppervlakte van 30,000 km1.5 in Engelse wateren (XNUMX keer zo groot als Wales).

"Dit is een enorme stap voorwaarts in het stoppen van de zinloze vernietiging van onze zeereservaten", erkende Blue Marine, maar benadrukte ook dat er niets zal veranderen totdat de voorstellen werkelijkheid worden en een verbod wordt ingevoerd. Ze vragen hun aanhangers om het aandeel van de video op social media.

De Stichting Blue Marine en Atomized Studios-film The Bottom Line werd geregisseerd door Ben Mallaby.

Ook op Divernet: Harde Attenborough-film veroordeelt MPA-visserij, Prins William 'optimistisch' over toekomst oceaan, 5 manieren om het behoud van de zee in Groot-Brittannië te verbeteren, Papierparken: 'Twee derde van de MPA's is niet effectief'