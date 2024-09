Duikprofessional beschuldigd van het snijden van koralen voor geld

De nasleep van het graveren van namen van mensen in koraal op Bohol, de duikbestemming van de Filipijnen, houdt aan. De autoriteiten zijn er nu van overtuigd dat een of meer lokale duikgidsen en booteigenaren extra geld van toeristen innen om de onderwatergraffiti te kunnen maken.

Eén duikgids zou hebben toegegeven dat hij koralen heeft vernield. Schade aan de riffen is illegaal volgens de Filipijnse visserijcode, hoewel het nog niet duidelijk is of er strafrechtelijke aanklachten tegen hem zullen worden ingediend.

Eind augustus werden op de duik- en snorkellocatie Estaca bij Puntud (voorheen Virgin) Island, nabij Panglao, de namen van minstens 13 mensen aangetroffen in koraal. Dit gebeurde toen er na een tip van een lokale PADI-duikgids een inspectie werd uitgevoerd.

Vernield koraal nabij Puntud Island (Danilo Menorias)

A Korean tourist had posted a video- on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado een beloning aangeboden voor meer informatie, zoals gerapporteerd op Divernet op 4 september. Het beloningsgeld werd later verviervoudigd tot 200,000 pesos (ongeveer £2,700).

Met de steun van de gouverneur heeft de burgemeester van Panglao, Edgardo 'Boy' Arcay, de site sinds gisteren (9 september) voor ten minste zes maanden en mogelijk meer dan een jaar gesloten voor toeristische activiteiten. Het koraal in het gebied, dat deel uitmaakt van het "Panglao Island Protected Seascape" onder het "Expanded National Integrated Protected Areas System", heeft tijd nodig om te herstellen, zegt hij.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the video-. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared persona non grata voor zijn rol in het ‘doden van toerisme’.

Het Filipijnse Department of the Environment & Natural Resources en het Bohol Provincial Environment & Natural Resources Office beoordelen nu de duiklocatie. Aumentado heeft gezegd dat hij van plan is een taskforce met arrestatiebevoegdheden op te richten om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

