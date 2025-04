CMAS bestraft duikinstructeur voor speervissen

Nadat hij op 21 april betrapt werd tijdens het speervissen met duikuitrusting, is de CMAS Divemaster-status van een Filipijnse freelance duikmeester ingetrokken. Dit betekent dat hij niet langer als duikprofessional onder de vlag van de organisatie mag werken.

"Philmar Madriaga is niet langer aangesloten bij of lid van CMAS Philippines vanwege illegaal speervissen met volledige duikuitrusting bij Cathedral Rock", aldus CMAS. De duiklocatie bij Cathedral Rock ligt in Mabini, Anilao, vlak bij de geboorteplaats van de duiker, Batangas.

Madriaga, die naar verluidt al talloze waarschuwingen over zijn gedrag had gekregen, werd rond 7 uur betrapt toen hij de plek verliet. Cathedral Rocks is een officieel erkend zeereservaat, een beschermd zeegebied waar menselijke activiteiten wettelijk beperkt zijn om de mariene hulpbronnen en biodiversiteit te beschermen.

Terug van de duik bij Cathedral Rock (CMAS Filipijnen)

Philmar Madriaga

Speervissen is legaal in de Filipijnen, normaal gesproken als freediving-activiteit. Het gebruik van duikuitrusting voor dit doel kan echter in bepaalde gebieden, met name in zeereservaten, beperkt of verboden zijn. Het gebruik van harpoengeweren in plaats van traditionele speren is in sommige Filipijnse wateren ook verboden.

CMAS is een al lang bestaande internationale overkoepelende organisatie voor duikopleidingen en wedstrijdsporten in de onderwaterwereld. Het is nog maar de vraag of de straf die Madriaga kreeg opgelegd een eenmalige actie was of onderdeel van een gezamenlijke aanpak van illegale speervisserij, die naar verluidt een gangbare praktijk is in lokale beschermde gebieden.

