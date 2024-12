China zwemt tegen de stroom in om de meeste orka's binnen te houden

Welk land houdt de meeste orka's in gevangenschap? Lange tijd was het de VS die die twijfelachtige eer te beurt viel, maar nu is die voor het eerst ingehaald – door China.

Volgens een nieuw rapport van China Walvis Alliantie Volgens onderzoekers houdt China nu 22 orka's gevangen, waarvan de meesten in het openbaar worden tentoongesteld met wat CCA omschrijft als "minimale welzijnswaarborgen".

Terwijl de internationale gemeenschap minder zin heeft om walvissen en dolfijnen in tanks te zien spelen, is China juist de andere kant op gegaan, zegt CCA. Dat betekent dat het ook de wereldleider is in aantallen gevangen tuimelaars, met meer dan 730, en belugawalvissen, waarvan het er ongeveer 145 heeft.

“De groeiende Chinese oceaan-themaparkindustrie blijft de problemen op het gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn in stand houden”, zegt de in Washington DC gevestigde coalitie van internationale en Chinese dierenwelzijnsorganisaties.

Van de 22 orka's in gevangenschap in China werden er 15 geïmporteerd uit de Russische Zee van Ochotsk, terwijl er zeven in gevangenschap werden geboren. De meeste dieren werden pas in 2023 tentoongesteld, met de opening van een faciliteit in Zhuhai genaamd Chimelong Spaceship.

In juli 2024 waren er 101 gevangen walvisfaciliteiten in China operationeel, twee keer zoveel als in 2015, met nog eens 11 in aanbouw. ​​Ze huisvesten naar schatting 1,307 walvisachtigen, die 15 soorten vertegenwoordigen.

Aanvoer uit Japan

In de VS worden 18 orka's in gevangenschap gehouden in drie SeaWorld-parken. Rusland verbood in 2018 het levend vangen van orka's en beluga's voor entertainment, sindsdien zou China zich steeds meer moeten richten op fokken en import uit Japan om aan de vraag te voldoen.

“China is the “De markt voor in het wild gevangen walvisachtigen is geschaad, heeft de internationale reputatie van het bedrijf geschaad, de vrij rondlopende populaties gedestabiliseerd en heeft geresulteerd in een onbekend aantal sterfgevallen onder dieren”, zegt Dr. Naomi Rose, senior wetenschapper in de biologie van zeezoogdieren bij de Instituut voor Dierenwelzijn (AWI), een van de oprichters van CCA. Ze bezocht China begin dit jaar om orka's te observeren die daar in faciliteiten leven.

Orka's treden op in een Chinees themapark (AWI)

"De Chinese oceaan-pretparkindustrie is niet in staat om te voldoen aan de complexe fysieke en gedragsmatige behoeften van walvisachtigen", zegt Rose. "Steeds meer faciliteiten bieden bezoekers zwem- of duikervaringen met walvisachtigen, waardoor het publiek in gevaar komt - zoals blijkt uit het groeiende aantal gemelde verwondingen - terwijl er geen zinvolle informatie over natuurbehoud wordt verstrekt.

“Bovendien lijden veel dieren onder openbaar gedocumenteerd misbruik van trainers en een gebrek aan gespecialiseerde veterinaire zorg.”

Verschil in gegevens

Er is geen openbare informatie beschikbaar over de toestand van walvisachtigen in gevangenschap in China, hoewel het CCA-rapport melding maakt van verschillende sterfgevallen, waaronder die van twee ernstig bedreigde Jangtsekiang-bruinvissen.

De alliantie beweert ook dat het aantal in het wild gevangen walvisachtigen dat in de CITES-database is geregistreerd als geïmporteerd naar China, verschilt van de exportgegevens van de landen van herkomst, waaronder Japan, met meer dan 380 individuen. "Dit is een gebied van kritieke zorg voor de overheid en de industrie en vertegenwoordigt een potentiële schending van de CITES-regelgeving", aldus het.

CCA zou graag zien dat de Chinese overheid onafhankelijke onderzoeken start naar CITES-importgegevens en het welzijn van walvissen in gevangenschap in China, dat er een verbod komt op activiteiten waarbij bezoekers nauw contact hebben met dieren en dat er plannen worden voorbereid om het tentoonstellen van walvissen in oceaanpretparken geleidelijk te stoppen.

Naast de AWI zijn de leden van de CCA de Born Free Foundation, Endangered Species Fund, Hong Kong Dolphin Conservation Society, Life Investigation Agency, Marine Connection en Whale & Dolphin Conservation. De nieuwste Oceaan themaparken verslag is de derde editie.

