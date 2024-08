BSAC vraagt ​​duikers om in september schoon te maken

De Britse Sub-Aqua Club moedigt haar leden, of ze nu duikers of snorkelaars zijn, aan om betrokken te raken bij het komende initiatief, de Great British Underwater Litter Pick.

Het evenement is ontworpen om samen te vallen met en een aanvulling te zijn op de langlopende Marine Conservation Society (MCS) Great British Beach Clean, die dit jaar plaatsvindt van 20 tot 29 september.

BSAC-leden kunnen met eigen ogen zien hoeveel plastic voor eenmalig gebruik en ander afval op de zeebodem ligt, en welke schadelijke gevolgen dit heeft voor het leven in zee en ecosystemen. De club hoopt echter dat duikers niet alleen zullen meedoen met het onderwaterherstelwerk, maar ook met het schoonmaken van de stranden.

Er wordt geschat dat meer dan 80% van het zwerfvuil op zee afkomstig is van het land, dus de theorie is dat het schoonhouden van stranden de hoeveelheid afval vermindert die wordt gewassen of in zee wordt geblazen.

Blikjes- en flessenvervoer (BSAC)

“Elke keer dat ze duiken of naar het strand gaan, kunnen leden helpen het tij van de vervuiling van de zee te keren”, zegt de club, die niet alleen haar vestigingen, duikcentra en individuele leden vraagt, maar ook duikers van andere instanties om betrokken te raken bij de Geweldige Britse onderwaterafvalkeuze.

Goed nieuws over tassen

MCS-vrijwilligers voeren het hele jaar door strandschoonmaakonderzoeken uit, maar tijdens de Strandschoonmaak kunnen duizenden mensen worden verwacht om deel te nemen en het zwerfvuil dat ze ophalen vast te leggen, zodat de gegevens kunnen worden gebruikt om te helpen bij toekomstige inspanningen.

Bij de MCS Staat van onze stranden Uit het rapport voor 2023 blijkt uit deze gegevens dat het aantal plastic tassen in omloop duidelijk is afgenomen. De 4,684 geregistreerde aantallen in het Verenigd Koninkrijk en de Kanaaleilanden vertegenwoordigden een gemiddelde daling van 80% in het aantal aangespoelde aantallen in de afgelopen tien jaar, waarin winkels hiervoor kosten in rekening gingen brengen.

Onderwaterafval verzamelen (BSAC)

“Het verzamelen van zwerfvuil tijdens elke duik kan een echt verschil maken, of het nu gaat om het verzamelen van afval op een gewone duiklocatie, of door gerichte clubinspanningen tijdens een langere duiktrip”, zegt Mary Tetley, CEO van BSAC.

“Omdat er door de Marine Conservation Society trainingen worden aangeboden voor het organiseren van strandschoonmaak, kunnen strandschoonmaakactiviteiten ook deel uitmaken van een onderwaterafvalzoekevenement, zodat alle clubleden en hun families eraan kunnen deelnemen.

“Hoe meer BSAC-leden betrokken raken bij de Great British Underwater Litter Pick, hoe positiever de impact die we kunnen hebben.”

“We zijn erg dankbaar dat we de steun van BSAC hebben bij het vergroten van het bewustzijn over zwerfvuil op zee”, aldus Justine Millard, associate director of engagement bij MCS. “Hun leden zien de schade die afval in onze zeeën kan aanrichten aan al ons prachtige zeeleven in Groot-Brittannië.

“We moedigen alle BSAC-leden aan om deze zomer samen met ons mee te doen aan een strandschoonmaak om te voorkomen dat afval wordt gewassen of terug in zee wordt geblazen.”

Om tussen 20 en 29 september mee te doen of een zwerfvuilactie onder water te organiseren, check de BSAC-site voor advies over planning en veiligheid, en Bezoek de MCS-site voor meer informatie over strandschoonmaak.

