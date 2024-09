Grote hittebestendigheidsboost van Secore's superkoralen

Jonge koralen die kunstmatig gekweekt worden met behulp van een vorm van in vitro Bemesting, in tegenstelling tot het klonen van fragmenten van bestaand koraal, vertoonde een aanzienlijk grotere weerstand tegen verbleking tijdens de dodelijke hittegolf die het Caribisch gebied in 2023 trof, volgens een nieuwe, door vakgenoten beoordeelde studie van Secore International, een in Florida gevestigde organisatie voor natuurbehoud.

Volgens Secore is het rapport het eerste wetenschappelijke bewijs dat koralen die met behulp van natuurlijke voortplantingsmethoden zijn hersteld, veel beter bestand zijn tegen hitte dan koralen die uit fragmenten zijn voortgekomen, wanneer ze worden blootgesteld aan zeewatertemperaturen die ver boven de drempel voor verbleking liggen.

Gezond gekweekt koraal tijdens bleekperiode op rif (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

Secore heeft de afgelopen vijf jaar een ambitieus programma uitgevoerd voor het kweken van koraal in laboratoria om riffen te herstellen. Deze aanpak houdt in dat er een netwerk van partners wordt opgeleid in het hele Caribische gebied en hopelijk binnenkort ook daarbuiten.

“Alle moeite was de moeite waard”, zo meldt het nu. “Tijdens de verwoestende hittegolf in het Caribisch gebied in 2023 bleven de jonge, gekweekte koralen op het rif gezond, terwijl de meeste overgebleven wilde koralen verbleekten en velen stierven in de nasleep.”

Werkwijze

De gebruikelijke manier om koralen kunstmatig te vermeerderen was om een ​​fragment van een bronkolonie af te breken om een ​​nieuwe kolonie als kloon te laten groeien, zegt Secore. De kleine koraalfragmenten werden gekweekt in kwekerijen en handmatig getransplanteerd naar het rif.

Koraalpaaien (Paul Selvaggio / Secore International)

De koraalzaadmethode die nu wordt toegepast, creëert geen klonen. In plaats daarvan omvat het het verzamelen van koraalspawn van wilde koralen en het bevruchten van de eieren en het sperma in het lab – of zelfs op een boot of strand – om miljoenen embryo's te produceren.

De zich ontwikkelende koraallarven worden gekweekt in omheiningen in de oceaan en op speciale substraten gehuisvest. Zodra ze een bepaalde grootte hebben bereikt, worden ze op het rif uitgezet.

Elke keer dat een populatie zich voortplant, ontvangen nieuwe nakomelingen nieuwe gemengde sets genen door recombinatie. Hierdoor onderscheiden ze zich van hun ouderkolonies en kunnen ze zich aanpassen.

Alleen de jonge koralen die via kweek ontstaan, zijn beter bestand tegen verbleking dan volwassen koraalkolonies en -fragmenten, zegt Secore.

Hoewel natuurlijk voorkomende nakomelingen zich bij verhoogde temperaturen op vergelijkbare wijze zouden kunnen gedragen, is er in het Caribisch gebied nauwelijks sprake van natuurlijke nakomelingen, omdat rifvormende soorten er niet in slagen zich te rekruteren.

Gezonde elandhoorn juveniel (Paul Selvaggio / Secore International)

Eerste dageraad

Een Secore-team dat een routinematige controleduik uitvoerde in Mexico, was het eerste team dat zag dat de uitgezette koralen volkomen gezond waren. Hun collega's op Curaçao deden kort daarna een soortgelijke observatie bij een andere soort.

"Onze wetenschappers in Curaçao en Mexico, samen met onze partner Coralium Lab, verzamelden gegevens over de gezondheidsstatus van verschillende soorten en cohorten van onze uitgeplante koralen", zegt Secore-onderzoeksdirecteur Dr. Margaret Miller. "Vervolgens namen we contact op met partners in ons Caribbean Restoration Network om te zien hoe wijdverspreid en consistent dit patroon was.

“Dit bevestigde dat de geassisteerde rekruten van zes soorten rifvormende koralen op 15 individuele riflocaties in vijf landen in het Caribische bekken hetzelfde patroon vertoonden: jonge koralen die zijn gekweekt voor herstel zijn veel beter bestand tegen verbleking onder extreme hittestress dan de overheersende koralen op het rif.”

"Ik heb de afgelopen 30 jaar gewerkt aan het kweken van koralen in het Caribisch gebied, terwijl ik tegelijkertijd getuige was van een enorm verlies aan koraal - als gevolg van ziekten, orkanen en hittegolven - en van de teloorgang van de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn", aldus Dr. Miller.

"Deze resultaten bieden veel bemoediging en bevestiging dat herstel met behulp van geassisteerde koraalrekruten een belangrijke rol kan spelen bij het orkestreren van koraalpersistentie in onze warmere toekomst. Niettemin is het echt veiligstellen van de toekomst van koraalriffen absoluut afhankelijk van het succes van de mensheid bij het beheersen van de opwarming van de aarde."

Gebleekte elandhoornkoralen (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Gezonde elandhoornkoralen (Paul Selvaggio / Secore International)

Investeren loont

"Onze investering van de afgelopen vijf jaar om een ​​groot netwerk voor koraalherstel in het Caribisch gebied op te bouwen, heeft zijn vruchten afgeworpen", zegt Secore-oprichter en uitvoerend directeur Dr. Dirk Petersen.

“Dit netwerk produceert en plant niet alleen tienduizenden koralen per jaar, maar kan ook direct beoordelen hoe deze koralen reageerden op deze ongekende hittegolf. Onze prioriteit is nu om de inspanningen verder op te schalen naar het ecosysteemniveau.”

Koraalherstel alleen zal de riffen op de lange termijn niet genezen, maar het kan wel dringend benodigde tijd kopen om koraalpopulaties te ondersteunen om de volgende eeuw te overleven, zegt SecoreHet bedrijf wil zijn activiteiten nu uitbreiden naar de Indo-Pacific en is van plan om vóór het einde van 2024 een team op Mauritius op te zetten om een ​​basis in de Indische Oceaan te creëren.

De studie, die werk omvat dat is uitgevoerd voor de kust van Mexico, de Dominicaanse Republiek, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Bonaire en Curaçao, is gepubliceerd in het tijdschrift Plosone.

