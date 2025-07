Engelhaai waargenomen voor de kust van West-Wales

De zeldzame waarneming van een engelhaai is vastgelegd met een onderwatercamera die in Cardigan Bay is geplaatst door de Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW). Het is de eerste keer in vier jaar dat er een dergelijke waarneming is gedaan.

Engelhaaien staan op de Rode Lijst van de IUCN als ernstig bedreigd. Britse duikers associëren ze vaak met de Canarische Eilanden, waar ze vaker te zien zijn. Ze worden tot 2 meter lang en gedragen zich als roggen door gecamoufleerd in het zand te liggen en passerende prooien, zoals platvissen, schaaldieren en weekdieren, te overvallen.

Dit gedrag maakt ze kwetsbaar voor bodemtrawlervisserij. Bovendien zorgt hun trage voortplantingssnelheid ervoor dat hun aantal zorgwekkend afneemt.

Divernet gisteren (26 juli) gerapporteerd over hoe Cornwall Wildlife Trust viert de Nationale Marineweek, met als thema voor 2025 "De zeebodem onder de golven". De observatie van haaien op de zeebodem door WTSWW is een passende opening voor de eigen bijdragen aan het jaarlijkse evenement.

De haai werd vastgelegd door een Baited Underwater Remote Video System (BRUVS) dat door de stichting werd ingezet via haar Cardigan Bay Marine Wildlife Centre, waar een team onderzoek doet naar het dieet van dolfijnen en de diversiteit van de zee in het gebied. Camera's werden geplaatst in verschillende habitats binnen en buiten beschermde zeegebieden (MPA's), waarbij op elke locatie een uur lang werd opgenomen.

De 139 aangewezen MPA's in Wales zijn niet volledig beschermd tegen bodemtrawlvisserij, zegt de WTSWW.

Dr. Sarah Perry, manager Marine Conservation & Research, noemde de waarneming ‘een zeldzame en opwindende ontmoeting’ en zei dat het op een cruciaal moment gebeurde, aangezien het Welshe parlement met de Britse regering bespreekt om de bodemvisserij in beschermde zeegebieden te verbieden.

"Ons Dolphin Diet Detectives-project, gefinancierd door de Welshe overheid via het Nature Networks Fund, gebruikt onderwatercamera's om de ongelooflijke diversiteit aan leven op de zeebodem te onthullen", aldus Perry.

“Deze bevindingen benadrukken de dringende noodzaak om deze kwetsbare habitats te beschermen tegen schadelijke activiteiten zoals bodemtrawlen.” Het trustfonds is op zoek naar meer handtekeningen voor haar petitie om de praktijk te stoppen.

