Alles is goed bij Wakatobi

Een gesprek met marien bioloog Julia Meller

Nadat ze haar Master of Science in Marine Biology aan de Universiteit van Oxford had behaald, sloot Julia Mellers zich in 2024 aan bij het Wakatobi-team. De toevoeging van een marien bioloog heeft enthousiasme gebracht bij gasten, resortpersoneel en partners in de gemeenschap. Vanaf vandaag heeft Mellers al innovatieve programma's voor het beoordelen van de gezondheid van het rif geïntroduceerd in het privé-zeereservaat van Wakatobi met behulp van AI-ondersteunde beeldvorming en data-analyse. Dit analytische proces stelt het Wakatobi-team in staat om waardevolle gegevens afkomstig van onze geliefde riffen nauwlettend in de gaten te houden. Het werk van Mellers wordt versterkt door de langdurige partnerschappen met lokale dorpen, die ons gemeenschappelijke doel delen om de riffen te beschermen. De diepe band van de gemeenschap met de oceaan is essentieel voor het succes van het programma. Het voortdurende werk van Mellers is een bewijs van waarom mariene bescherming noodzakelijk is - niet alleen bij Wakatobi, maar wereldwijd.

De onderzoeken naar de gezondheid van het rif van Wakatobi Dive Resort worden in het hele beschermde gebied uitgevoerd. Sommige onderzoeken worden uitgebreid met eDNA-monsters en monitoring van het geluidslandschap.

Onlangs spraken we met Julia om te horen wat er nog meer gaande is in dit project en wat haar indrukken zijn van Wakatobi in het algemeen.

V: Wat was het meest lonende aspect van je eerste jaar bij Wakatobi en waar kijk je het meest naar uit in de toekomst?

A: “Ik voel een diep gevoel van kalmte als ik duik bij Wakatobi. Terwijl veel van 's werelds riffen nu bedreigd of aangetast zijn, is alles in orde binnen ons mariene reservaat. We hebben nu wetenschappelijke gegevens die bevestigen dat de toekomst van deze ongelooflijk biodiverse riffen veilig is, dankzij een beschermingssysteem dat werkt. Het is ongelooflijk lonend geweest om de vreugde van duiken en het verkennen van ongerepte riffen te vertalen naar gegevens die de biodiversiteit nauwkeurig vastleggen en de positieve effecten van Wakatobi's gezamenlijke beschermingsinitiatieven verifiëren.

We gebruiken nu gegevens die we het afgelopen jaar hebben verzameld om externe partners uit te nodigen om deel te nemen aan een rifbehoudsinspanning met gedocumenteerde impact. Wakatobi's behoudsinspanning evolueert en breidt zich voortdurend uit, en ik kijk ernaar uit om te zien hoe we deze groei het beste kunnen versnellen.”

V: Hebt u veranderingen opgemerkt in de gezondheid van het koraal, de vispopulaties of zelfs de aanwezigheid van invasieve soorten?

A: "We beginnen een duidelijk signaal van ecosysteembescherming te zien in de gezondheidsgegevens van het rif. Beoordelingen worden gedaan door middel van rifscanfoto-onderzoeken, die vervolgens worden geanalyseerd door een AI-programma dat is getraind om het rifleven van Wakatobi te classificeren. De resultaten geven aan dat riffen binnen het beschermde gebied aanzienlijk gezonder zijn dan aangrenzende, onbeschermde riffen. Onze rifscans bevestigen ook dat vorig jaar, terwijl veel riffen leden onder een catastrofale wereldwijde verbleking, er geen significante systematische verbleking was bij Wakatobi.

Dankzij hun ruime ervaring en enthousiasme om bij te dragen aan de wetenschappelijke inspanning, kunnen wetenschappelijke monitoring en de beoordeling van de gezondheid van het rif eenvoudig worden geïntegreerd in de agenda van het Wakatobi-duikteam.

Het integreren van wetenschappelijke monitoring in het schema van het duikteam wordt gemakkelijk gemaakt door hun enorme ervaring en enthousiasme om bij te dragen aan de wetenschappelijke inspanning, zegt Julia. Foto door Kristian Gaeckle

Omgevings-DNA bestaat uit kleine stukjes genetisch materiaal die organismen achterlaten, zoals cellen, huid, afval en slijm. Rifwater bevat waardevolle informatie over nabijgelegen rifbewoners, maar deze informatie moet worden ontward. We hebben het rifwater gefilterd, DNA op een filter gevangen en het filter vervolgens naar een laboratorium gestuurd voor analyse. In het laboratorium gebruiken ze kleine stukjes, primers genaamd, om het DNA te sorteren. De primers zijn als kleine tags voor het DNA. Ze hechten zich aan een deel van de sequentie die gemeenschappelijk is voor een bepaald soort organisme. Er zijn bijvoorbeeld primers die zich hechten aan koraal, die zich richten op een bepaald deel van het DNA dat specifiek is voor verschillende koraalsoorten. Dit is een fantastische nieuwe techniek omdat je hiermee op niet-invasieve wijze enorme hoeveelheden informatie kunt verzamelen. Het is een bijzonder interessant project geweest omdat koraalprimers pas onlangs in de wetenschappelijke literatuur opduiken. We hebben de meest zeldzame koralen alleen op de meest biodiverse locaties ontdekt. ​​Het lijkt erop dat we koraal-eDNA-onderzoek kunnen gebruiken als een directe indicator van de gezondheid van het rif, wat een nieuwe benadering is! Dat is behoorlijk spannend!

Deze gegevens hebben bijvoorbeeld licht geworpen op de biodiversiteit van Wakatobi, door de aanwezigheid van 11 kwetsbare koraalsoorten te bevestigen, naast andere zeldzame wezens.”

“Het is een zeldzaam voorrecht om te werken op een plek waar mensen en het zeeleven samenleven, niet alleen vreedzaam, maar productief.”

V: Welke andere initiatieven voor rifonderzoek zijn in ontwikkeling of bevinden zich in de planningsfase?

A: "We zijn nu onze onderzoeksinspanningen aan het opschalen om de polsslag van het rif te meten over een breder deel van het beschermde gebied gedurende het jaar. Dit betekent dat we wetenschappelijke monitoring integreren in het schema van het duikteam, een taak die gemakkelijk wordt gemaakt door de enorme schat aan ervaring van het team en hun enthousiasme om bij te dragen aan de wetenschappelijke inspanning. De voortdurende gegevensverzameling van het duikteam, met behulp van AI-analyse, stelt ons in staat om de staat van het hele rif-ecosysteem in de gaten te houden.

We voegen ook nieuwe methoden toe aan onze toolkit. We hebben onlangs een sensorkit geïmplementeerd die live informatie over het weer in de oceaan doorgeeft aan een app. Dit stelt ons in staat om de metabolische puls van het rif in realtime te monitoren. We kunnen de hele dag door kijken hoe zonlicht de balans tussen fotosynthese en ademhaling op het rif bepaalt, wat de grote dagelijkse schommelingen in de waterchemie aanstuurt. De grote schommelingen die we bij Wakatobi waarnemen, zijn een teken van een metabolisch actief rif en daarom een ​​kenmerk van productieve ecosystemen.”

V: Wat inspireert je in de samenwerking met het resortteam?

A: “Het is een zeldzaam voorrecht om te werken op een plek waar mensen en zeeleven samenleven, niet alleen vreedzaam, maar ook productief. Werkend boven en onder water bij Wakatobi, is het echt inspirerend om te zien hoe de systemen elkaar direct ondersteunen. Wakatobi is geen statisch systeem: het heeft een rijke geschiedenis van succesvolle operaties en blijft voorop lopen in innovatie. Werken in deze dynamische omgeving betekent voortdurend de bestaande onderzoeksmaatregelen verfijnen, terwijl je altijd oog houdt voor de volgende stapverandering die de waarde zal vergroten.”

Cornucopia is representatief voor de voortgang van de beoordeling van de gezondheid van het rif en de gezonde groei van het koraal op de locaties van Wakatobi. Foto door Warren Baverstock

V: Heb je een favoriete duikplek of type zeeleven bij Wakatobi?

A: "Voor mij is een van de beste dingen van het regelmatig bezoeken van dezelfde duikplekken dat je dieren met een eigen karakter leert kennen. Er is een bijzonder kort lontje octopus in The Zoo, die vaak op een rots zit en elke vis die te dichtbij durft te komen, een klap geeft!

Zonder programma's voor het beoordelen van de gezondheid van het rif zouden schildpadden zoals deze Hawksbill op de locatie Dunia Baru, geen gezonde riffen hebben om op te vertrouwen. Foto door Christian Gloor

Een gekrabbelde filefish bij Cornucopia, normaal gesproken een verlegen soort, poseert altijd graag voor een foto. Een paar stekelvarkensvissen jagen elkaar voortdurend na bij Spiral Corner. Een Hawksbill bij Dunia Baru is altijd zo gefocust op het eten dat ze nauwelijks het gezelschap opmerkt!

Het programma voor de beoordeling van de gezondheid van het rif bij Wakatobi helpt om een ​​levendig koraalrif en populaties van vissen zoals deze zwarte snapper bij de Waktaobi-site Roma te garanderen. Foto door Walt Stearns

Ik kon geen enkele favoriete plek kiezen – de verschillende biogeografieën in de riffen van Wakatobi zorgen voor unieke verzamelingen. Pinakels en rifruggen worden vaak 'ecologische magneten' genoemd, met hun topografie die roofvissen aantrekt. Roma is zo'n plek, waar je vaak hondshaaitonijn kunt spotten tussen scholen zwarte snapper, barracuda en keizersvissen. Bij Pockets strekt de helling van het rif zich dieper uit dan elders, wat leidt tot een verbazingwekkende diversiteit aan soorten hard koraal, die alleen op diepte kunnen groeien vanwege het heldere water van Wakatobi. Stromingen bij Turkey Beach versnellen het water over een reeks ruggen die zwarte rifhaaien en adelaarsroggen aantrekken.”

V: Welke andere spannende ontwikkelingen kunnen we de komende maanden verwachten?

A: “In januari van dit jaar was een team van National Geographic's Pristine Seas in het resort om onze inspanningen te documenteren. Hun werk zal worden verwerkt in een door David Attenborough vertelde film genaamd 'Ocean', die in mei van dit jaar uitkomt. Als onderdeel van hun campagne om actie te ondernemen na de release van deze film, bezocht National Geographic vijf locaties als casestudies van succesvol behoud van de zee. Wakatobi werd geselecteerd als een plek waar behoudsinspanningen een blijvende positieve impact hebben op zowel mensen als het milieu. Als het model voor de beoordeling van de gezondheid van het rif van Wakatobi wordt gerepliceerd, kan het mariene ecosystemen ver buiten Sulawesi transformeren, dus het was fantastisch om de kans te krijgen om deel uit te maken van de missie van Pristine Sea. Hier was een team dat naar talloze verre oorden was gereisd, talloze verhalen had verteld en toch nog steeds Wakatobi's uniciteit herkende, boven en onder water.”

“Alles gaat goed in Wakatobi”, zegt zeebioloog Julia Mellers. Foto door Wakatobi Resort

Meer over Julia's werk >hier.

