400 jaar gegevens uit de Koraalzee dagen het VN-standpunt uit

Wetenschappers hebben zich krachtig verzet tegen wat zij beschouwen als een zelfgenoegzame inschatting door de Verenigde Naties van de mate van dreiging die klimaatverandering voor het Great Barrier Reef vormt.

Eind juli weigerde het Werelderfgoedcomité van UNESCO de GBR als “in gevaar” te bestempelen toen het zijn definitieve besluit nam over de toestand van het grootste koraalrif ter wereld.

Daarentegen in zojuist een nieuw rapport gepubliceerd in NATUUR, een Australisch-Amerikaans onderzoeksteam onder leiding van dr. Benjamin Henley van de Universiteit van Melbourne beweert dat de hoogste oceaanhitte in de afgelopen vier eeuwen de GBR ernstig in gevaar brengt. De opwarmende zeetemperaturen en massale koraalverbleking dreigen de ecologie, biodiversiteit en schoonheid ervan te vernietigen, zeggen ze.

Met behulp van koraalskeletmonsters genomen in en rond de Koraalzee, reconstrueerden de wetenschappers de jaarlijkse zomerse zee-oppervlaktetemperaturen tussen 1618 en 1995. Deze gegevens werden gecombineerd met geregistreerde gegevens over de temperatuur van het zeeoppervlak tussen 1900 en 2024.

Het team analyseerde ook klimaatmodelsimulaties van de temperatuur van het zeeoppervlak, uitgevoerd met en zonder klimaatverandering, en ontdekte dat door de mens veroorzaakte klimaatverandering verantwoordelijk was voor de snel stijgende temperaturen in de regio.

Recente massale bleekgebeurtenissen bleken samen te vallen met vijf van de zes warmste jaren in de 400 jaar die het onderzoek bestrijkt. In 2024, 2017 en 2020 kende de Koraalzee de warmste temperaturen van de hele periode.

Het huidige jaar blijkt met ruime marge het warmste jaar ooit gemeten. Hittegebeurtenissen in 2016, 2004 en 2022 waren de volgende drie warmste jaren ooit gemeten.

Buitengewoon

“Toen ik het datapunt voor 2024 in kaart bracht, moest ik mijn berekeningen drie keer controleren”, zegt dr. Henley. “Het was buiten de hitlijsten, ver boven het vorige record in 2017. Het is een tragisch maar vrijwel onvermijdelijk gevolg dat er dit jaar opnieuw sprake is van massale koraalverbleking.

“Het is de onvermijdelijkheid van de gevolgen voor het rif in de komende jaren die mij echt raken. Bij gebrek aan snelle, gecoördineerde en ambitieuze mondiale actie om de klimaatverandering te bestrijden, zullen we waarschijnlijk getuige zijn van de ondergang van een van de meest spectaculaire natuurwonderen op aarde.”

Koraalverbleking (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

“Zonder dringende interventie loopt ons iconische Great Barrier Reef het risico dat het bijna jaarlijks strandt als gevolg van deze hoge oceaantemperaturen”, concludeerde dr. Henley, die het grootste deel van het onderzoek uitvoerde als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Californië. Universiteit van Wollongong. “De ecologische integriteit en de uitzonderlijke universele waarde van het rif staan ​​op het spel.

“We hebben veel van de belangrijkste oplossingen om de klimaatverandering te keren. Wat we nodig hebben is een stapsgewijze verandering in het niveau van gecoördineerde nationale en internationale actie om de transitie naar het netto nulpunt te bewerkstelligen. We hopen dat ons onderzoek beleidsmakers van meer bewijsmateriaal voorziet om internationaal diepere reducties in de uitstoot van broeikasgassen na te streven.”

“De meeste eigendommen van het Werelderfgoed zijn ook kwetsbaar voor klimaatverandering”, aldus UNESCO door te weigeren de GBR in gevaar te verklaren. “Australië levert een ambitieuze milieu- en klimaatagenda, in binnen- en buitenland, om een ​​netto-nul- en natuurpositieve wereld te bereiken.

“Wij ondersteunen de mondiale inspanningen om alle Werelderfgoed-eigendommen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. We zijn een wereldleider op het gebied van rifbeheer en zullen onze expertise blijven delen met internationale partners, om meer van wat kostbaar is te beschermen, meer van wat beschadigd is te herstellen en de natuur voor de toekomst te beheren.”

