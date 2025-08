35e Britse raad neemt motie voor de oceaan aan

Cheshire West & Chester Council (CWAC) is de 35e lokale overheid in het Verenigd Koninkrijk die zich inzet voor schonere, gezondere zeeën en binnenwateren door een "Motie voor de Oceaan" aan te nemen. Dit initiatief wordt door het bestuursorgaan British Sub-Aqua Club gesteund als onderdeel van haar milieustrategie.

Motion for the Ocean is ontwikkeld om gemeenteraden een praktische aanpak te bieden voor het ondersteunen van het herstel van de zee, van het verminderen van vervuiling en het verbeteren van de waterkwaliteit tot het onderdeel maken van de gezondheid van de oceaan in de lokale planning, aldus BSAC, waarbij zowel binnenlandse als kustautoriteiten lokale actie ondernemen op dit mondiale vlak. kwestie.

De motie van de CWAC werd ingediend door een lokaal raadslid die de zorgen van bewoners had gehoord over vervuiling, riolering en het verlies aan biodiversiteit in lokale blauwe ruimtes.

"Ik heb zowel de wonderen als de schade aan onze waterwegen gezien – maar je hoeft geen duiker of zwemmer te zijn om je er druk om te maken", aldus Debbie Powell, hoofd van de gemeenschap van BSAC, die in de omgeving van Chester woont. "Onze rivieren en zeeën zijn van iedereen, en deze motie geeft gemeenschappen zoals de onze een echte manier om een verschil te maken. Het is fantastisch om te zien dat mijn lokale raad zich inzet."

Emily Cunningham MBE, marien bioloog en medeoprichter van het Motion for the Ocean-initiatief, zei dat de stap aantoont dat gemeenschappen erkennen hoe verbonden ze zijn met de oceaan, "zelfs kilometers van de kust".

"Landinwaartse gebieden voeren water stroomafwaarts af, en dat water voert afval, chemicaliën en voedingsstoffen met zich mee die het zeeleven en de kusteconomie aantasten", zei ze. "CWAC heeft echt leiderschap getoond op milieugebied."

BSAC zegt dat het eraan werkt om mensen in het Verenigd Koninkrijk aan te moedigen om individuele actie te ondernemen door contact op te nemen met lokale raadsleden en hen te vragen een motie voor de Oceaan in te dienen.

