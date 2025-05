Grotduikconferentie in Florida

De International Cave Diving Conference 2025 zal eind mei plaatsvinden in High Springs, Alachua, in het hart van het grotduikgebied met zoetwaterbronnen in Noord-Florida.

Het jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door de National Speleological Society – Cave Diving Section (NSS-CDS). De NSS-CDS, opgericht in 1973 door de beroemde grotonderzoeker Sheck Exley, is de grootste non-profitorganisatie voor grotduiken in de VS en zet zich in voor het bevorderen van veiligheid, educatie en behoud van de sport.

Na een sociaal evenement op vrijdagavond 30 mei vindt de hoofdconferentie de volgende dag plaats met een programma van presentaties, workshops en een scala aan exposanten over apparatuur, reizen en ervaringen.

MC Paul Heinerth introduceert sprekers als Stratis Kas, die mythes over gasbeheer ontkracht; Dr. Joerg Hess, die innovaties in rebreather-scrubbertechnologie deelt; geoloog en sump-onderzoeker Joseph Firkaly-Paciera, die de grottenstelsels in het zuidoosten van de VS bespreekt; en Diver's Atlas, over het gebruik van crowdsourced data om het in kaart brengen en verkennen van grotten te revolutioneren.

Tijdens het evenement wordt duikuitrusting met een waarde van meer dan US$ 25,000,- inclusief rebreathers en andere prijzen verloot ter ondersteuning van het werk van de NSS-CDS.

De locatie is de Barn at Rembert Farms en de toegang bedraagt ​​$95 ($65 voor leden). Informatie en tickets kan worden verkregen op de NSS-CDS site.

