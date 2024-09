BSAC bundelt krachten met andere watersportbesturen om te strijden voor betere bescherming van Britse wateren

De British Sub-Aqua Club (BSAC) bundelt haar krachten met andere watersportbonden om op te roepen tot verandering om de Britse wateren te beschermen. Dit doen ze door strengere maatregelen van de overheid en de industrie te eisen om watervervuiling aan te pakken.

BSAC is nu lid van de Clean Water Sports Alliance (CWSA), een verzameling nationale bestuursorganen (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association en Swim England) die zich in april verenigden in de strijd tegen de kwestie van watervervuiling en stelden een visie op om gezonde en natuurrijke blauwe ruimtes te creëren waar iedereen van watersporten kan genieten.

Volgens de CWSA was 'bijna de helft (2024%) van alle medailles die Team GB tijdens de Olympische Spelen in Parijs in 46 behaalde, afkomstig van watersporten. Toch lopen we het risico dit volledig te verliezen als we nu niet in actie komen om het enorme probleem met de waterkwaliteit in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken'.

CWSA-leden

De organisatie vertegenwoordigt duizenden leden, topsporters en nog veel meer watergebruikers. De prioriteiten die aan de basis liggen van haar acties zijn:

Verdere en snellere actie tegen vervuiling. Verbetering van de gezondheid van Britse wateren tegen 2030. Zorg ervoor dat mensen in real-time geïnformeerde keuzes kunnen maken over waar en wanneer ze willen deelnemen aan watersporten en -activiteiten. Erkenning van alle recreatieve watergebruikers in besluitvorming en beleid.

Vandaag (vrijdag 13 september) verwelkomde de Alliance officieel vier nieuwe leden op de Southampton International Boat Show: BSAC, Surfing England, British Kitesport en de British Dragon Boat Racing Association (BDA). Daarmee werden er meer stemmen aan de campagne toegevoegd.

Naast het verwelkomen van nieuwe leden, heeft de CWSA ook samengewerkt met grote waterbedrijven zoals Severn Trent Water en hun brancheorganisatie Water UK. Samen hebben ze gegevens en expertise gedeeld over onderwerpen als watertesten en samen hebben ze al een aanzienlijke impact gerealiseerd sinds de lancering in april van dit jaar.

De Alliantie verwelkomde vorige week de aankondiging van de nieuwe Water (Speciale Maatregelen) Wet door de Staatssecretaris en de belofte van verdere hervormingen. Ze stelden echter dat 'het echte werk nu begint'.

Britse duikers verkennen onze rijke en diverse kustlijn

De Alliantie kijkt uit naar voortdurende gesprekken met ministers en ambtenaren om ervoor te zorgen dat de plannen voor de industrie voldoen aan de eisen van hun leden voor veilige, schone omgevingen waar ze kunnen genieten van het verblijf op, in en onder het water.

BSAC CEO Mary Tetley zei: "Schoon water is cruciaal voor de toekomst van onze sport en de gezondheid van onze mariene ecosystemen. Onze duikers vertrouwen op deze blauwe ruimtes en het is onze verantwoordelijkheid om ze te beschermen. Wij geloven dat iedereen de kans moet krijgen om de wonderen, het avontuur en de rust te ervaren die onze Britse wateren bieden. Daarom bundelen we onze krachten met onze partners om sterkere maatregelen van de overheid en de industrie te eisen om watervervuiling aan te pakken."

Ben Powis, CEO Surfing England, merkte op: "Als surfers hebben we een diepe band met de oceaan en onze kustlijn, waarvan onze sport en onze levensstijl afhankelijk zijn. Wij zijn de hoeders van deze kwetsbare omgeving en er is actie nodig om de vervuiling aan te pakken, inclusief het lozen van rioolwater, dat onze kustwateren verontreinigt en maar al te vaak onze stranden rood markeert. Door ons aan te sluiten bij de Clean Water Sports Alliance kunnen we gezamenlijk werken om echte druk uit te oefenen op beleidsmakers en regelgevers en positieve verandering teweegbrengen”.

Phil Horton, Royal Yachting Association Environment & Sustainability Manager, zei: "Het is geweldig om te zien dat de vertegenwoordiging in de Alliance groeit met de toevoeging van vier nieuwe sporten. Dit toont de verscheidenheid aan activiteiten die worden beïnvloed door vervuiling en waterverontreiniging".

Foto krediet: Simon Rogerson en Jane Morgan