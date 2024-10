Zwarte Tudor-duiker in de schijnwerpers tijdens geschiedenisgesprekken

Het weinig bekende verhaal van een zwarte bergingsduiker uit de 16e eeuw waarvan bekend is dat hij op het vlaggenschip van Hendrik VIII heeft gedoken Mary Rose en de schipbreuk van de 1546 Sancta Maria en Sanctus Edwardus staat centraal in een van de presentaties op de jaarlijkse conferentie van de Historical Diving Society (HDS) van dit jaar.

Het evenement vindt plaats op 16 november op het hoofdkantoor van offshore-projectenbedrijf Subsea7 in Sutton, Surrey. Het is niet alleen toegankelijk voor HDS-leden, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in duiken.

De agenda van dit jaar beslaat de periode van de middeleeuwen tot en met de 20e eeuw en omvat onder meer militaire duik- en bergingsoperaties.

Het bergen van een wapen in Kaapverdië (HDS)

De openingstoespraak van Eamon 'Ginge' Fullen zal een blik werpen op de Royal Navy Clearance Diving Branch via de buitengewone prestaties van enkele van haar duikers, zegt de HDS. De eerste instructeurs, vroege recordbrekers, experimenteel duiken, kikvorsmannen en havenklaringsduikers van WO2 zullen allemaal worden getoond.

Terry Powell DCM, een voormalige RN-duiker en speciale gevechtszwemmer, zal dit vervolgen met een persoonlijk verslag van zijn leven en carrière bij de marine, voor Martin Woodward MBE, duiker en oprichter van het Isle of Wight's Schipbreukcentrum, presenteert zijn lezing “Treasures From The Deep“.

Terry Powell herinnert zich zijn onderwaterervaringen bij de marine (HDS)

De middagpresentaties gaan terug naar het middeleeuwse duiken, waarbij Dr. Miranda Kaufmann, een expert op het gebied van de geschiedenis van de zwarte Britten en slavernij, de Afrikaanse duiker Jacques Francis bespreekt, die een expeditie leidde om de Mary Rose's wapens en andere heldendaden.

Kevin Casey is directeur van de Duik Museum in Gosport, dat eigendom is van en gerund wordt door de HDS. Hij geeft inzicht in de huidige renovatie van de vestiging en de plannen voor een duurzame toekomst.

Het Duikmuseum, Gosport (HDS)

Oprichter en redacteur van het HDS-tijdschrift Peter Dick sluit de dag af met “Button Up Your Overcoat” – een “mild grappige” blik op duikkleding in de middeleeuwen.

De liefdadigheidsinstelling HDS werd in 1990 in het Verenigd Koninkrijk opgericht om het duikerfgoed te behouden, beschermen en promoten. Tegenwoordig zijn er ook aangesloten nationale verenigingen in het buitenland.

De conferentie duurt van 9 tot 4.30 uur en de tickets kosten £40. Hierbij zijn lunch, versnaperingen en parkeren (op aanvraag, afhankelijk van de beschikbaarheid) inbegrepen. U kunt hier alle details vinden en boekingen maken op de HDS-site.

