Bewijs van scheepswrak lost 'tinprobleem' op

Nieuw bewijsmateriaal uit een aantal oude scheepswrakken geeft aan dat tin duizenden jaren geleden het eerste Britse product was dat in grote hoeveelheden naar heel Europa werd geëxporteerd. Dit bewijst dat Groot-Brittannië een cruciale rol speelde in de Europese bronstijd.

Uit een onlangs gepubliceerd internationaal onderzoek onder leiding van archeologen van de Universiteit van Durham blijkt dat tin dat tot 3,300 jaar geleden in het zuidwesten van Groot-Brittannië werd gedolven, een belangrijke hulpbron was voor grote beschavingen die tot 4,000 km verderop in het oostelijke Middellandse Zeegebied leefden.

Onder leiding van de artsen Alan Williams en Benjamin Roberts gebruikten de onderzoekers chemische en isotopenanalyse om de geologische oorsprong te achterhalen van tinstaven die door maritieme archeologen werden gevonden in een aantal scheepswrakken die dateren van rond 1300 voor Christus, waaronder drie voor de kust van Israël.

De schepen kwamen oorspronkelijk uit het zuidwesten van Groot-Brittannië, Zuid-Frankrijk en Israël zelf. Hun lading zou het eerste directe bewijs vormen dat de gebieden die nu Cornwall en Devon zijn, in de oudheid belangrijke leveranciers waren van tin voor de productie van brons.

De vitale 10%

Brons bestaat doorgaans uit 90% koper en 10% tin, wat destijds een zeldzaam element was in Europa. Veel experts waren echter al lang van mening dat handel vanuit een afgelegen gebied als Groot-Brittannië op grote schaal onpraktisch zou zijn geweest voor Zuid-Europese beschavingen die wapens, gereedschappen en sieraden wilden produceren.

De tinhandel werd echter al beschreven in klassieke teksten van de Griekse ontdekkingsreiziger Pytheas, die rond 320 voor Christus door Brittannië reisde en het eerste bekende verslag over het eiland en zijn bewoners schreef.

Hij noteerde dat het metaal werd verhandeld vanaf een getijdeneiland in het zuidwesten van Groot-Brittannië dat hij Ictis noemde – waarvan men nu denkt dat het St. Michael's Mount in Cornwall is. Het werd vervolgens over zee en via de rivieren van Frankrijk naar de monding van de Rhône in de Middellandse Zee vervoerd – in de loop van een maand.

Uit het onderzoek naar het scheepswrak blijkt nu dat er tientallen tonnen per jaar in etappes werden vervoerd via handelaren in Frankrijk, Sardinië en Cyprus.

Het rapport, waaruit ook blijkt dat het tin van het scheepswrak van Rochelongue uit 600 v.Chr., dat voor de kust van Zuid-Frankrijk werd gevonden, afkomstig was uit het zuidwesten van Groot-Brittannië, is gepubliceerde in het tijdschrift Oudheid.

