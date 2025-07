Poolse duikers enthousiast over 1,000 jaar oud gezicht

Onderwaterarcheologen hebben in Polen een houten balk ontdekt met een menselijk gezicht, waarvan men denkt dat het meer dan 1,000 jaar geleden is gesneden. Ze denken dat dit zou kunnen wijzen op een voortzetting van heidense overtuigingen rond de tijd dat de opkomende staat christelijk werd.

De zeldzame ontdekking werd vorig jaar gedaan – maar is nu pas bekendgemaakt – door duikers van het Centrum voor Onderwaterarcheologie van de Nicolaus Copernicus Universiteit (NCU). Ze waren bezig met het verkennen van het Lednicameer, ten noordoosten van Poznan.

Het zorgvuldig gesneden gezicht (Mateusz Popek)

Gezicht gezien vanaf links…(Mateusz Popek) …en rechts (Mateusz Popek)

De 1.34 meter lange balk is een van de goed bewaard gebleven structuren van eikenhout en iepenhout die ooit deel uitmaakten van de vestingwerken van een middeleeuwse nederzetting, maar eeuwenlang verborgen zijn geweest in het meer. Het gezicht, 12 centimeter hoog en 9 centimeter breed, zou een godheid, beschermgeest of held hebben voorgesteld die belast was met de bewaking van de bewoners van de nederzetting.

Het voorhoofd, de wangen, de wenkbrauwen en de baard zouden nauwkeurig zijn gebeeldhouwd, terwijl de neus en de lippen een eenvoudigere, schematische vorm hebben.

"Deze ontdekking wekt niet alleen bewondering op voor het vakmanschap van meer dan duizend jaar geleden, maar opent ook een fascinerende discussie over het spirituele leven van de Slavische volkeren uit de vroege middeleeuwen", aldus Dr. Andrzej Pydyn, directeur van het Centrum voor Onderwaterarcheologie.

Dr. Andrzej Pydyn van NCU's Centrum voor Onderwaterarcheologie (Andrzej Romański)

Analyse door het dendrochronologisch laboratorium van de universiteit wijst uit dat de boom waarvan de balk afkomstig was, rond het jaar 967 is gekapt, ten tijde van Mieszko I, de eerste christelijke heerser van Polen. Oudere opvattingen waren destijds nog steeds gangbaar, zoals blijkt uit de botten van wilde dieren die in de buurt zijn gevonden, waarvan men denkt dat ze offers brachten om de vestingwerken te beschermen.

"In de materiële cultuur van de Slaven kwamen figuratieve antropomorfe voorstellingen mogelijk veel vaker voor dan het aantal bewaard gebleven artefacten suggereert", aldus Konrad Lewek, een andere archeoloog van de NCU.

Hout vergaat snel, waardoor dergelijke objecten alleen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals moerassen of onderwateromgevingen, bewaard zijn gebleven. De balk uit het Lednicameer, perfect bewaard gebleven in de aardverschuiving van de wal, is daarom een uniek object van uitzonderlijke wetenschappelijke en culturele waarde.

Het gezicht in het meer (Mateusz Popek)

De archeologen hebben de mogelijkheid niet kunnen uitsluiten dat het gezicht tijdens latere reconstructiewerkzaamheden is uitgehouwen, hoewel soortgelijke afbeeldingen uit die periode in andere Slavische steden zijn gevonden. Volgens Pydyn zou de vondst aanleiding kunnen zijn om de huidige benadering van het beoordelen van sporen van Slavische spiritualiteit op basis van monumentale godenbeelden te herzien.

Sinds de jaren vijftig zijn er archeologische ontdekkingen gedaan in het Lednicameer, maar het systematische onderwateronderzoek begon begin jaren tachtig, met de NCU het uitvoeren van jaarlijks veldonderzoek in samenwerking met de Museum van de Eerste Piasten in Lednica.

Door de jaren heen zijn er onder meer brugfragmenten, uitgeholde boten en wat waarschijnlijk de grootste verzameling vroegmiddeleeuwse wapens in Centraal-Europa is, opgegraven.

