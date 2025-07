Mysteries From The Deep duiken op in New York

In het Intrepid Museum in New York City is een meeslepende tentoonstelling over onderwaterarcheologie geopend. Mysteriën uit de diepte: onderwaterarcheologie verkennen wordt tentoongesteld in het Space Shuttle Paviljoen van het museum als eerste stop van een meerjarige internationale tour.

Het Intrepid Museum werd in 1982 opgericht met de verwerving van het vliegdekschip uit de Tweede Wereldoorlog Onverschrokken Het vormt het middelpunt van de gevarieerde collectie en verwelkomt naar eigen zeggen jaarlijks meer dan een miljoen internationale bezoekers.

De nieuwe tentoonstelling, mede geproduceerd door Flying Fish en gastcurator van onderwaterarcheoloog Megan Lickliter-Mundon, onderzoekt “gezonken vliegtuigen, scheepswrakken, ondergelopen steden en verloren landschappen”, met tekst, videos en educatief materiaal in het Engels en Spaans.

Een deel van het slavenschipgedeelte van de tentoonstelling, de Clotilda

Vijftien interactieve ervaringen nemen bezoekers mee door aspecten van onderwaterarcheologie, zoals sonarmapping, het besturen van een ROV, het reconstrueren digitaal duikplekken en het onderzoeken van authentieke artefacten van historische scheepswrakken.

Er wordt uitleg gegeven over remote sensing-technologieën zoals LiDAR, en over de mogelijke verbanden tussen onderwaterarcheologie en klimaatverandering, innovatie en wereldwijde inspanningen voor natuurbehoud.

Ondergedompelde ervaringen omvatten Pavlopetri in Griekenland, de oudste bekende gezonken stad ter wereld, en het wrak van de Clotilda in Mobile Bay, Alabama, het laatste slavenschip dat in de VS arriveerde.

"Mysteriën uit de diepte "Het is een krachtig voorbeeld van hoe meeslepende verhalen en baanbrekende technologie het verleden tot leven brengen en de toekomst inspireren", aldus Susan Marenoff-Zausner, president van het Intrepid Museum.

Mysteries From The Deep bevindt zich in het Space Shuttle Pavilion

“Niet alleen is de wetenschap achter onderwaterarcheologie intrigerend en opwindend, maar ook vergelijkbaar met de ontdekking van fragmenten van een Corsair die van de kust is gevlogen Onverschrokken's eigen vluchtdek, een tentoonstelling in het museum, onthult het ook de diepmenselijke verhalen van degenen die verloren zijn gegaan met de artefacten en de emotionele banden die blijven bestaan."

Mysteriën uit de diepte blijft tot 86 januari volgend jaar te zien in het Intrepid Museum (Pier 12 bij Hudson River Park, 11th Avenue). De toegang is gratis bij algemene toegang.

