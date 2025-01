Duik MP controleert onderzoek naar scheepswrakken

De Labour-parlementslid voor Bournemouth West Jessica Toale is in haar vrije tijd duiker en ze heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) in Poole om meer te weten te komen over de organisatie en het werk van archeologen van de Universiteit van Bournemouth.

MAST werd in 2011 opgericht om “een groot verschil aan te pakken in de manier waarop ons onderwatermaritieme culturele erfgoed wordt beschermd, vergeleken met de manier waarop cultureel erfgoed op het land wordt gerespecteerd” door middel van de archeologische projecten die het uitvoert.

MAST en Bournemouth University hebben een memorandum van overeenstemming getekend en werken samen aan verschillende projecten. De onderzoekers zijn al lang betrokken bij de opgraving en conservering van vondsten van historische scheepswrakken zoals HMS Onoverwinnelijk, die ze aan de parlementslid konden illustreren aan de hand van een selectie van teruggevonden artefacten.

Daartoe behoorden ook grafstenen en Purbeck-stenen mortieren van het 1250-wrak, dat bijna 800 jaar geleden tijdens de regering van Hendrik III voor de kust van Dorset zonk, en houtsnijwerk van het 17e-eeuwse Nederlandse schip dat bekendstaat als het Swash Channel Wreck.

Duiker met een grafsteen met een kruis in de vorm van een wiel (Bournemouth University)

Veel van deze artefacten zullen in het openbaar worden tentoongesteld. Poole-museum wanneer het dit voorjaar weer opengaat, na een grondige renovatie waarbij onder meer drie nieuwe maritieme galerijen zijn toegevoegd.

“Groot-Brittannië heeft het rijkste onderwaterculturele erfgoed ter wereld, en het wordt in het Verenigd Koninkrijk ondergefinancierd, en het loopt het risico op natuurlijke erosie en verval”, aldus Bournemouth University maritiem archeoloog Prof Dave Parham, die het bezoek van de MP leidde. "Wat we doen is dit materiaal redden om te bewaren en openbaar te maken en te gebruiken om mensen te informeren over ons verleden."

Ook aanwezig waren MAST CEO Jessica Berry, Bournemouth diving & maritieme archeologie officer Tom Cousins, vice-kanselier Prof Alison Honour en universiteitsmedewerkers en studenten. De groep besprak het belang van maritieme archeologie-educatie en de voortzetting van financiering voor opgravingsprojecten.

Jessica Toale duikt afgelopen zomer in Dorset

"Het was ongelooflijk om vandaag naar MAST te komen en het werk te zien dat het team van de Universiteit van Bournemouth doet om het bewustzijn van het erfgoed van het gebied te vergroten en de technische vaardigheden waar we wereldleider in zijn in te brengen - en een aantal van de dingen die we vinden tot leven te brengen, zelfs hier in Poole Harbour," zei Toale na haar bezoek.

Toale dook afgelopen zomer in Swanage met onderwaterfotograaf en docent Saeed Rashid van de Universiteit van Bournemouth

Toale is een actieve campagnevoerder tegen het lozen van rioolwater in kustwateren. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen voor de menselijke gezondheid en de impact op de natuurlijke biodiversiteit.

