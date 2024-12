10,000 keramieken gevonden op oud scheepswrak in de Middellandse Zee

Op een diepte van 1,500 meter voor de kust van Ayvalik in Turkije is een 10,000 jaar oud wrak van een koopvaardijschip gevonden met zo'n 43 keramische borden, schalen en kommen.

De ontdekking, onderdeel van het zogenaamde Turkse Schipbreukinventarisatieproject: Blauw Erfgoed, werd gedaan in de Egeïsche Zee, ongeveer 4 km van de provincie Balikesir in het noordwesten van het land.

Het schip dateert vermoedelijk uit de late 5e eeuw na Christus en wordt beschreven als het grootste "plaat-scheepswrak" dat ooit in de Middellandse Zee is gevonden. Onderzoekers denken dat het schip van Noord-Afrika of Cyprus naar Constantinopel (later Istanbul) voer toen het zonk in een storm. De locatie op open zee zou hebben geholpen om het door de eeuwen heen te behouden.

Enkele van de 10,000 keramische artefacten op het wrak (SUDEMER)

Het wrak, dat ongeveer 15 meter lang en 9 meter breed is, werd ontdekt en onderzocht door het Centrum voor Onderwater Cultureel Erfgoed en Maritieme Geschiedenis van de Dokuz Eylul Universiteit (ZUIDMER) onder zijn adjunct-directeur, universitair hoofddocent Dr Nilhan Kızıldag. Ze hadden eerst een AUV gebruikt om sonar-scanning anomalieën te onderzoeken voordat ze een duikteam inschakelden.

De keramiek werd gevonden in clusters, vaak verdeeld in sets van 15 tot 20 items. Het schip vervoerde ook een klein aantal amforen, de opslagvaten waarvan maritieme archeologen normaal gesproken zouden verwachten dat ze de dominante lading op vroege mediterrane handelsschepen zouden zijn.

Het was al langer bekend dat keramiek uit Noord-Afrika, Egypte en Syrië werd verhandeld in Anatolië (Oost-Turkije), Griekenland of Italië. Het scheepswrak zou echter een van de eerste duidelijke bewijzen onder water zijn van een dergelijke handel. Uit fotogrammetrische studies is gebleken dat het om een ​​aantal voorwerpen gaat dat op het wrak zichtbaar is en dat het om 10,000 voorwerpen gaat.

Het volgen van de robot vanaf het moederschip in de beginfase (SUDEMER)

"Er zijn minstens vijf of zes verschillende soorten platen in de lading", zei Harun Ozdas, directeur van SUDEMER. "In onze 30 jaar onderwateronderzoek in Turkse wateren is het vinden van zulke rijkdom een ​​bron van groot geluk voor ons.

"Dit wrak is van groot belang, vooral omdat het onaangetast is gebleven en in zijn oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. De verscheidenheid en hoeveelheid artefacten hier vertegenwoordigen een significante collectie," concludeerde Ozdas, die de lading als waardig beschouwt voor de oprichting van een speciaal museum om het tentoon te stellen.

