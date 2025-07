Andy Torbet skydived naar duikfestival

Avonturier, ontdekkingsreiziger en GA DuikshowDe onvermoeibare MC Andy Torbet staat op het punt om een ​​'high dive' te maken door vanaf een hoogte van ongeveer 1,500 meter te springen en met een parachute in Spring Lakes te duiken voor het BSAC-duikfestival op 12 juli.

Hij springt in volledige duikuitrusting het water in om de eerste recreatieve (dus niet-militaire) skydive-naar-scuba-duik in het Verenigd Koninkrijk uit te voeren.

Nadat hij het water in is gegaan en onder water is gegaan, zwemt Andy onder water om vervolgens aan de kust, bij de menigte, weer boven te komen.

Andy is een ervaren skydiver

Andy is fulltime stuntman, onderwateronderzoeker, skydive-instructeur en tv-presentator. Hij is tevens BSAC-ambassadeur.

Hij krijgt in de lucht en onder water gezelschap van Ally Milne. Zij is een relatieve nieuwkomer in de duiksport, maar een fulltime skydiver van wereldklasse die de kwalificatie van British Skydiving Instructor Examiner heeft en daarnaast meerdere wereld-, Europese en nationale skydive-records op haar naam heeft staan. Ze organiseert projecten voor onder andere Red Bull.

Op de grond zal Dan 'Badger' Griffiths, een skydive-instructeur en stuntman, de sprong coördineren.

Andy duikt vaak met CCR tijdens expedities

Scoob & Snork Fest neemt het Westmeer van Spring Lakes in Long Eaton, Nottinghamshire, over voor een dag vol activiteiten, zowel in als uit het water. Het evenement, georganiseerd door het BSAC East Midlands Regional Coaching Team en Diverstime, biedt proefduiken en snorkelervaringen, en de mogelijkheid om rebreathers uit te proberen.

De entreeprijs bedraagt ​​£20 per persoon, of slechts £5 voor deelnemers die zonder afspraak binnenlopen (voor trydive- en snorkelevenementen gelden aparte kosten).

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar hier.

Foto krediet: Andy Torbet