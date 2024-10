All Star Tech Week in de Rode Zee

All Star Liveaboards organiseert in maart 2025 een speciale Tech Week aan boord van het luxe schip Scuba Scene in de Rode Zee, waarbij de meeste duiken op een diepte van 45 tot 60 meter zullen plaatsvinden.

Duiklocaties op de route zijn onder andere de wrakken van de Aida en de Numidia bij de Brother Islands. Thomas Canyon in de Straat van Tiran, de Eel Garden Canyon bij Ras Mohammed en het wrak van de Rosalie Moller bij Gubal Island.

Naast de duiken tussen de 45 en 55 meter (voor duikers met een groter bereik) en tot 60 meter (voor duikers met een normaal zuurstofgehalte), worden er ook langere duiken tot 30 meter gemaakt (op enkele klassieke wrakken in de Rode Zee, zoals de Thistlegorm en die bij Sha'ab Abu Nuhas). Ook worden er twee of drie nachtduiken gemaakt (afhankelijk van de bewegingen van de boot en de ligplaatsen voor overnachtingen). Let op: het reisschema is afhankelijk van het weer en de exacte locaties kunnen variëren.

Ahmed Fadel zal de Tech Week leiden op de All Star Scuba Scene

De aanbevolen configuratie voor de week is een twinset met een of twee trappen met back gas air of normoxic trimix, en trappen met 50% en 60%, of 80% O2. Rebreather-duikers zijn ook welkom aan boord. De kosten voor kalk bedragen $30/kg.

De Tech Week wordt geleid door SDI Course Director en TDI Advanced Trimix Instructor Ahmed Fadel. Ahmed duikt sinds 1993 en werkt sinds 2000 op liveaboards. Hij is de auteur van The Southern Red Sea Dive Guide en heeft een schat aan kennis over duiken in Egypte in het algemeen en over technisch duiken.

De All Star Scuba Scene is een luxe liveaboard die sinds 2023 in de Rode Zee opereert en alom geprezen is om zijn faciliteiten, bemanning en eten. Het ruime duikdek biedt comfortabel plaats aan maximaal 22 technische duikers met alle apparatuur, of 28 recreatieve duikers.

Hangen met hamerhaaien in de Rode Zee

Er zijn twee krachtige en ruime RIB's, en elk kan comfortabel tot acht technische duikers met hun stages meenemen. Scuba Scene is ook uitgerust met alle blending tools, inclusief een boosterpomp en trimix-analysatoren.

De kosten van deze speciale North and Brothers Tech Week, die loopt van 17-24 maart 2025, bedragen US$ 1,232 per persoon, en dit is inclusief accommodatie, maaltijden, duiken en lokale transfers op de dag van aankomst en ontscheping. Het is exclusief BTW (US$ 125), bier/wijn, duikinstructie, fooi en duikverzekering (verplicht).

Contact: info@allstarliveaboards.com voor meer informatie, of bezoek de website om uw plek op deze reis te bevestigen.