Duiker van alle continenten breekt record met een week

Duiker Corhonda 'Hooda Brown' Dawson, ergotherapeut uit Memphis, Tennessee, heeft zojuist een Guinness World Record op het gebied van duiken verbroken.

Het is bevestigd dat zij in minder dan 12 dagen op alle zeven continenten van de wereld heeft gedoken – 11 dagen, 19 uur en 23 minuten om precies te zijn – en daarmee het vorige record met meer dan een week heeft verbroken.

Dat record, gevestigd in december vorig jaar zoals gerapporteerd Divernet, had landgenoot Barrington Scott 19 dagen, 19 uur en 40 minuten gekost, wat nu een ontspannen tijd lijkt. Het afwisselen van lange reizen met duiken brengt echter onvermijdelijk tijd met zich mee die verloren gaat door te wachten op vliegverboden en overstappen, afgezien van de duur van de vluchten zelf.

Dawson begon in het verre zuiden in Whalers Bay, Antarctica, toen ze op 1 april haar laatste duik van een reis daar maakte. Het water kon alleen maar warmer worden, maar toen ze zo snel mogelijk noordwaarts naar Zuid-Amerika trok, kreeg ze te maken met stortregens in Brazilië – hoewel haar duik bij Rio de Janeiro met 42 minuten haar langste duik bleek te zijn.

'Doorzettingsvermogen, gratie en toewijding' – Corhonda Dawson

Vanaf hier voerde haar wervelende reis van 44,500 km haar over de Atlantische Oceaan naar de rand van Europa voor een snelle onderwaterexploratie voor de kust van Portugal, gevolgd door een korte sprong naar Noord-Afrika in de vorm van Tanger in Marokko.

Er zou geen tijd zijn om het beste van duiken in Azië te proberen, omdat dat continent vertegenwoordigd moest worden door reisknooppunt Dubai, en ze maakte daar haar kortste duik van slechts 27 minuten.

Vervolgens stak ze de Indische Oceaan over naar Sydney om het Oceanië-gedeelte van de reis te vertegenwoordigen. Op 13 april belandde ze aan de andere kant van de Stille Oceaan voor een feestelijke duik van een halfuur in Noord-Amerika bij Catalina Island voor de kust van Californië, samen met haar twee dochters.

Blootstelling aan de natuur

Het document is bekrachtigd door Guinness World Recordswaarin werd gesteld dat “Corhonda's duikreis meer is dan een persoonlijke prestatie – het is een oproep om mensen uit stedelijke gemeenschappen met beperkte blootstelling aan de natuur kennis te laten maken met het verkennen van de oceaan”.

Dawson duikt al meer dan 10 jaar en vóór de reis was ze de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die in alle vijf de oceanen ter wereld had gedoken.

"Beperkte financiële middelen, geen entourage, geen privéjets – alleen lef, gratie en een onwrikbare toewijding om af te maken wat ik begonnen ben", zei Dawson over haar wereldreis. "Ik ging solo op pad, met duikuitrusting over onvoorspelbaar terrein...

“Aan de duikgemeenschap die mij over de continenten heeft verwelkomd, begeleid en gesteund, wil ik mijn dank uitspreken voor jullie rol als kompas en wegwijzer.”

De voormalige recordhouder Barrington Scott, eveneens een Afro-Amerikaan, sprak de hoop uit anderen te inspireren, "vooral binnen de zwarte gemeenschap, om watersport en avontuur te omarmen". Hij zei dat hij zich inzet voor meer diversiteit in een duikindustrie waar Afro-Amerikanen slechts 5-8% van de beroepsbevolking uitmaken.

