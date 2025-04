Een nieuw hoofdstuk voor HMAS Brisbane

Een nieuw hoofdstuk voor HMAS Brisbane na de transformatie door Cyclone Alfred.



De beroemde duiklocatie van Australië, de HMAS Brisbane, is getransformeerd door de krachtige deining van cycloon Alfred, die de voorste bovenbouw van het wrak heeft afgerukt. Opmerkelijk genoeg rust het gedeelte nu perfect rechtop naast de romp. Deze toevallige uitlijning heeft twee aparte structuren gecreëerd die duikers kunnen verkennen, samen met een natuurlijke goot die een aantrekkelijk toevluchtsoord vormt voor zeeleven.



Deze ingrijpende herinrichting bewaart niet alleen het legendarische verleden van het voormalige marineschip, maar voegt ook een nieuw hoofdstuk toe aan de nalatenschap. Duikers zullen nu de sensatie ervaren van navigeren tussen het hoofdwrak en zijn losgeraakte metgezel, en verborgen hoekjes en bloeiende habitats ontdekken die in rap tempo een toevluchtsoord zijn geworden voor mariene biodiversiteit. De nieuw gevormde goot trekt nu al levendige scholen vissen en andere zeedieren aan, een levende tentoonstelling van de veerkracht en schoonheid van de natuur.

Een nieuw hoofdstuk voor HMAS Brisbane 2



"Cycloon Alfred heeft bijgedragen aan het toch al spannende en merkwaardige verhaal van HMAS Brisbane", aldus Jonny van Sunreef. "We zijn overdonderd door de kracht van de oceaan en hoeveel van het wrak is verplaatst. Het is echt ongelooflijk en nu is dit weerfenomeen vereeuwigd in het verhaal van dit toch al beroemde wrak."



Steve Hoseck, hoofdparkwachter van Southern Marine Parks van de Queensland Parks and Wildlife Service, zei dat de parkwachters afgelopen weekend een eerste inspectie na de cycloon hebben uitgevoerd op de populaire duiklocatie voor de kust van Mooloolaba.



"Hoewel het grootste deel van het wrak nog in goede staat verkeert en niet lijkt te zijn aangetast door Alfred, heeft een groot deel van het voorste gedeelte van het schip een grondige opknapbeurt ondergaan", aldus de heer Hoseck.



“Een compleet gedeelte onder de voorste schoorsteen is losgeraakt en verplaatst naar de bakboordzijde van het schip – dit is een verbluffende demonstratie van de kracht van de golven en waterstromingen die tijdens de cycloon een rol speelden.”



Volgens de heer Hoseck geven de parkwachters prioriteit aan het veilig maken van de gescheiden gebieden, zodat het duiken zo snel mogelijk kan worden hervat.



"Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, stellen we de locatie open voor begeleide duiken, uitsluitend van buitenaf, die worden georganiseerd door de twee lokale duikorganisaties.



"De volgende prioriteit is een volledige interne inspectie van het wrak om te beoordelen of er nog meer werk nodig is voordat de duikers het wrak veilig kunnen betreden.



Deze interne beoordeling is complex werk dat goede zeecondities vereist en enkele maanden in beslag kan nemen. Gedurende deze tijd is de toegang om veiligheidsredenen beperkt tot begeleide duiken.



“Een onderzoek met meerdere balken in april zal ons een indicatie geven van de schade aan de buitenoppervlakken. Deze onderzoeken worden vergeleken met eerdere onderzoeken om te bepalen of er verdere verdraaiing of kromtrekking heeft plaatsgevonden.



“Wij erkennen hoe belangrijk de ex-HMAS Brisbane site is voor de lokale duikgemeenschap en de toeristische sector en we zetten ons ervoor in om de site veilig en heropend te krijgen, zodat bezoekers zo snel mogelijk de nieuwe creatieve uitingen ervan kunnen ervaren.



"We vragen mensen om weg te blijven van de locatie totdat deze weer veilig is."



“Zodra het als veilig wordt beschouwd,HMAS Brisbane wordt een fantastische duik, met nieuwe wendingen en unieke perspectieven dankzij tropische cycloon Alfred.”



Meer informatie over de Ex-HMAS Brisbane en het natuurpark is te vinden op: voormalig HMAS Brisbane Conservation Park.